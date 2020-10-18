Фернандеш: "Мы не знали, что Ван-Биссака может наносить удары!"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш в шутку заявил, что защитник Аарон Ван-Биссака удивил своих партнеров по команде голом против "Ньюкасла".

Накануне Ван-Биссака забил свой первый гол в профессиональной карьере, ворвавшись в штрафную по правому краю и поразив ближнюю "девятку". При этом "Ньюкасл" позволил Аарону нанести аж два удара — в 37 предыдущих матчах Премьер-Лиги 22-летний англичанин пробил только раз.



Своим результативным действием Ван-Биссака удивил даже своих партнеров по "Юнайтед". По мнению Фернандеша, Аарону стоит активнее участвовать в атакующих действиях.



"Мы так рады, потому что мы не знали, что он может наносить удары! Мы никогда не видели, чтобы он бил по мячу, поэтому нам сложно поверить, что он может забить гол".



"Мы говорили об этом в раздевалке и спрашивали его, потому что все мы подумали, что он хотел выполнить прострел, но мяч сошел с ноги, и получился гол".



"Но я рад за него, он заслужил свой гол. Мы всегда просим, чтобы он был позитивнее, больше участвовал в игре в штрафной и пытался прибавить, потому что он обладает такими хорошими качествами".



"Каждый знает его как игрока оборонительного плана и все такое, но ему нужно показать, что он способен на большее. Думаю, у него есть качества для этого", — сообщил Фернандеш MUTV.



