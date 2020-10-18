"Барселона" хочет купить Гарсию и Вейналдума в январе

Наставник "Барселоны" Рональд Куман хочет купить защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию и полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума в январе.

Куман хотел приобрести Гарсию и Вейналдума еще минувшим летом, однако финансовая ситуация не позволила "Барселоне" сделать подходящие предложения по этим игрокам.



В конце нынешнего сезона тот и другой могут стать свободными агентами, однако Куман надеется убедить боссов своего клуба оформить переходы испанца и голландца уже в зимнее окно. То же самое касается и нападающего "Лиона" Мемфиса Депая.



"Наш интерес к Вейналдуму силен. Я хотел заполучить его летом, потому что он способен совершать великолепные рывки из полузащиты и появляться в штрафной в правильные моменты. Убежден, он способен кое-что добавить нашей команде. Однако финансовая ситуация "Барселоны" хорошо известна".



"Определенно есть шанс, что мы предпримем еще одну попытку заполучить Гарсию. Но прямо сейчас я не знаю, какими будут финансы клуба в январе, поэтому я должен подождать", — цитирует Кумана Daily Mirror.