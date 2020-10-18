"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" интересуются Калвином Филлипсом

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" проявляют интерес к центральному полузащитнику "Лидса" Калвину Филлипсу с прицелом на летнее трансферное окно.

24-летний Филлипс великолепно начал новый сезон, заявив о себе не только на уровне Премьер-Лиги, но и в сборной Англии.



Как утверждает Daily Mirror, своей игрой Калвин произвел большое впечатление на Жозе Моуриньо и Юргена Клоппа, которые будут и дальше самым внимательным образом наблюдать за воспитанником "Лидса".



Уже сейчас Филлипс оценивается в 50 миллионов фунтов — вдвое больше, чем за Калвина в прошлом году предлагала "Астон Вилла".



Если Филлипс продолжит в том же духе, к концу сезона его цена, а равно и количество заинтересованных клубов могут только увеличиться.



На "Элланд Роуд" у Филлипса есть контракт до 2024 года с зарплатой в 30 тыс. фунтов в неделю, и "Тоттенхэму" с "Ливерпулем" не составит труда предложить Калвину гораздо более заманчивые условия.



Интерес "шпор" к Филлипсу обусловлен тем, что следующим летом Муссе Сиссоко исполнится уже 32, тогда как "красные" видят в Калвине возможную замену для Джорджиньо Вейналдума, чей контракт истекает в конце сезона.