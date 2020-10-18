Магуайр отверг предположения о "большом кризисе" в МЮ

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр назвал "безумными" разговоры о "большом кризисе" в свой команде.

Кошмарную лично для себя неделю, которая ознаменовалась шквалом критики после удаления в матче за сборную Англии против Дании, Магуайр завершил на высокой ноте.



Харри одержал с "Юнайтед" волевую победу 1:4 над "Ньюкаслом", став автором первого гола своей команды. После матча на "Сент-Джеймс Парк" самый дорогой защитник в мире выразил удовлетворение от того, как "красные дьяволы" отреагировали на сложный старт сезона.



"Это безумие, потому что спустя считанные матчи после начала сезона люди заговорили так, словно мы в большом кризисе".



"Это всего лишь наш четвертый матч — две победы, два поражения. Мы дважды сыграли ужасно, и мы знаем, что можем играть лучше. Этот клуб не заслуживает игру, которую мы показывали на "Олд Траффорд" в этом году".



"Мы задавали себе вопросы и упорно работали на тренировках. Здесь замечательный коллектив, и мы понимали, что нам нужно реабилитироваться, поэтому это был большой матч для нас".



"Частично мы ответили критикам, но нам все еще нужно многое сделать. Мы должны значительно прибавить, но сегодня вечером мы заслужили три очка", — цитирует Магуайра Daily Mail.