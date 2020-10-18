5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 18 октября, четырьмя поединками продолжится 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ФУЛХЭМ 14:00



Обе команды пока что проиграли все свои матчи в этой кампании Премьер-Лиги, так что сегодня по крайней мере кто-то один из них наберет очки. "Шеффилд Юнайтед", как кажется, переживает синдром второго сезона, тогда как "Фулхэм" просто оказался не готов к реалиям высшего дивизиона. "Дачники" выиграли обе встречи с "дачниками" в сезоне Чемпионшипа 2017/18 — 4:5 на выезде и 3:0 дома.



Нападающий Риан Брюстер готов дебютировать за "Шеффилд Юнайтед". Джон Иган под вопросом из-за близкого контакта с инфицированным коронавирусом. Джон Флек, Оливер Берк и Дэвид Макголдрик вернулись с болячками из своих сборных.



Новичок "Фулхэма" Йоаким Андерсен повредил связки лодыжки и теперь пропустит несколько недель. Кенни Тете и Харрисон Рид по-прежнему травмированы, Марио Лемина поправился.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БРАЙТОН 16:00



Обе команды подходят к этому противостоянию, потерпев по два поражения кряду, причем "Кристал Пэлас" пропустил в них шесть мячей, а "Брайтон" и того больше — семь. "Орлы" выиграли всего две из 10 встреч с "чайками" в рамках высшего дивизиона при трех ничейных результатах.



За время международного перерыва "Кристал Пэлас" потерял с травмами Уэйна Хеннесси и Джеймса Маккарти. Гари Кэхилл, Джеймс Томкинс, Патрик Ван Анхольт и Джеффри Шлюпп возвращаются из лазарета.



"Брайтону" предстоит оценить состояние Тарика Лэмпти и Дэйви Проппера, едва возобновивших тренировки после травм. У Алирезы Джаханбакша проблемы с бедром.



ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ ХЭМ 18:30 Онлайн-трансляция



Перед международным перерывом "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" одержали воодушевляющие выездные победы, сокрушив "Манчестер Юнайтед" и "Лестер", соответственно. Как ни странно, улучшение результатов "молотобойцев" совпало с уходом Дэвида Мойеса на больничный, но главный тренер уже переболел коронавирусом и готов вернуться на бровку. "Шпоры" выиграли четыре из пяти последних встреч с "Вест Хэмом" с учетом всех соревнований.



Свой первый с 2013 года матч за "Тоттенхэм" может провести Гарет Бэйл. Эрик Дайер под вопросом, Яфет Танганга и Джовани Ло Чельсо точно не сыграют.



Защитник "Вест Хэма" Исса Диоп, как и Мойес, оправился после COVID-19. Райан Фредерикс и Артур Масуаку успевают залечить свои повреждения.



ЛЕСТЕР — АСТОН ВИЛЛА 21:15 Онлайн-трансляция



По состоянию на воскресенье "Астон Вилла" остается единственной командой в Премьер-Лиге со 100-процентным результатом в этом сезоне — три победы из трех. "Лестер" тоже выиграл трижды, но перед международным перерывом внезапно был разгромлен на своем поле "Вест Хэмом" со счетом 0:3. "Лисы" набрали 13 очков из 15 возможных в пяти последних встречах с "молотобойцами" в рамках чемпионата.



Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю выбыл из строя с мышечной травмой, но его готов заменить новичок Весле Фофана. Джонни Эванс и Джейми Варди под вопросом.



Стартовый состав "Астон Виллы" едва ли изменится после победы 7:2 над "Ливерпулем". Кинан Дэвис должен залечить икроножную мышцу в срок.