5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 18 октября, четырьмя поединками продолжится 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ФУЛХЭМ 14:00
Обе команды пока что проиграли все свои матчи в этой кампании Премьер-Лиги, так что сегодня по крайней мере кто-то один из них наберет очки. "Шеффилд Юнайтед", как кажется, переживает синдром второго сезона, тогда как "Фулхэм" просто оказался не готов к реалиям высшего дивизиона. "Дачники" выиграли обе встречи с "дачниками" в сезоне Чемпионшипа 2017/18 — 4:5 на выезде и 3:0 дома.
Нападающий Риан Брюстер готов дебютировать за "Шеффилд Юнайтед". Джон Иган под вопросом из-за близкого контакта с инфицированным коронавирусом. Джон Флек, Оливер Берк и Дэвид Макголдрик вернулись с болячками из своих сборных.
Новичок "Фулхэма" Йоаким Андерсен повредил связки лодыжки и теперь пропустит несколько недель. Кенни Тете и Харрисон Рид по-прежнему травмированы, Марио Лемина поправился.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — БРАЙТОН 16:00
Обе команды подходят к этому противостоянию, потерпев по два поражения кряду, причем "Кристал Пэлас" пропустил в них шесть мячей, а "Брайтон" и того больше — семь. "Орлы" выиграли всего две из 10 встреч с "чайками" в рамках высшего дивизиона при трех ничейных результатах.
За время международного перерыва "Кристал Пэлас" потерял с травмами Уэйна Хеннесси и Джеймса Маккарти. Гари Кэхилл, Джеймс Томкинс, Патрик Ван Анхольт и Джеффри Шлюпп возвращаются из лазарета.
"Брайтону" предстоит оценить состояние Тарика Лэмпти и Дэйви Проппера, едва возобновивших тренировки после травм. У Алирезы Джаханбакша проблемы с бедром.
ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ ХЭМ 18:30 Онлайн-трансляция
Перед международным перерывом "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" одержали воодушевляющие выездные победы, сокрушив "Манчестер Юнайтед" и "Лестер", соответственно. Как ни странно, улучшение результатов "молотобойцев" совпало с уходом Дэвида Мойеса на больничный, но главный тренер уже переболел коронавирусом и готов вернуться на бровку. "Шпоры" выиграли четыре из пяти последних встреч с "Вест Хэмом" с учетом всех соревнований.
Свой первый с 2013 года матч за "Тоттенхэм" может провести Гарет Бэйл. Эрик Дайер под вопросом, Яфет Танганга и Джовани Ло Чельсо точно не сыграют.
Защитник "Вест Хэма" Исса Диоп, как и Мойес, оправился после COVID-19. Райан Фредерикс и Артур Масуаку успевают залечить свои повреждения.
ЛЕСТЕР — АСТОН ВИЛЛА 21:15 Онлайн-трансляция
По состоянию на воскресенье "Астон Вилла" остается единственной командой в Премьер-Лиге со 100-процентным результатом в этом сезоне — три победы из трех. "Лестер" тоже выиграл трижды, но перед международным перерывом внезапно был разгромлен на своем поле "Вест Хэмом" со счетом 0:3. "Лисы" набрали 13 очков из 15 возможных в пяти последних встречах с "молотобойцами" в рамках чемпионата.
Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю выбыл из строя с мышечной травмой, но его готов заменить новичок Весле Фофана. Джонни Эванс и Джейми Варди под вопросом.
Стартовый состав "Астон Виллы" едва ли изменится после победы 7:2 над "Ливерпулем". Кинан Дэвис должен залечить икроножную мышцу в срок.
18.10.2020 10:00
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Последние комментарии:
да похрен что потеряли очки вчера, главное минус ван дилда на весь сезон и скорее рип карьере, ахахахах, вот это реальный праздник))
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Картонки поплыли, дэйк уже фсе, карьера окончена, травма серьезная, кресты и ему 30, на преднем уровне играть не будет никогда уже
Мю кавно, арс кавно, мс не впечатляет, состав стал какой-то странный.
Бери и становись изи чемпиком. Но ведь нет, у нас кепа и кристина.
Уверен, будь у нас конте коучем в этом сезоне, мы бы стали чемпиками.
Мы игрвли бы в 3 4 3, где джеймс и чилвел были очень хороши.
3ка защей в центре с силвой оплот надежности.
Да и смысл в другом. Конте жесткий тренер, и кепа с кристиной у него мыли бы унитазы. Ну да ладно.
А так лэмпс бьет себе шишки, а никуя не меняется, грабли то те же. Это бесит.
Как можно отдавать матчи, в которых ты забиваешь 3 гола.
4 поинта уже подарено. В конце сезона посчитаем... Это был бы изи чемп, уверяю... С такой то атакой
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Оо, Ломаченко проиграл. Че там, хохлы, в внаукраине великий праздник начался?)
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Кепа Хуйсосисобакасутулая!
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Пиздец че творится... Коронавирус, чемпионство Ливерпуля, война в карабахе, экологические катастрофы, терракты, протесты в РБ, BLM, смерть тесака, так теперь ещё и Мэд с Занудой расстался...
Ну просто пиздец. С очетом того, что следующим президентом США станет 80 летний дед с альцгеймером, пора рыть бункер, мужики. Чувствую, этот год нас уже не отпустит.
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Слышал колбаса уже развонялась после ничьи с Эве. Ну, что за далбичи. Разок судья не купился на минет от клопптопа, а эти уже скулят.
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Эй Ван дейки, что с е6алом?
Ахахах
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Посмотрел тут сериал про Тоттенхэм. Еп, это такая ржака.
Клуб последний раз брал вшивую гавночашку еще в 2008, а на съемках все такие серьезные, куча пафоса и самоуверенности словно топ-клуб какой-то.
Показывают историю какого-то негра-губошлепа из молодежки который сыграл пару матчей основу из-за травм и все, пи*дец, новая легенда, лучший воспитанник в истории.
Еще эти додичи на полном серьезе верят что в финале ЛЧ могли на что-то рассчитывать и потом целый сезон ходят расстроенные что не выиграли.
Всем советую смотреть, давно так не ржал.
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