"Барселона" ожидает перехода Месси в "Сити"

"Барселона" отчаялась предотвратить переход нападающего Лионеля Месси в "Манчестер Сити" следующим летом.

Месси едва не покинул "Ноу Камп" еще в минувшее окно. Лионель даже подал прошение на трансфере, но, наткнувшись на нежелание "Барселоны" обсуждать расставание, передумал ссориться с клубом, который близок его сердцу.



Однако в конце этого сезона у Месси истекает контракт, и "Барселона" будет бессильна помешать уходу своей суперзвезды.



Как сообщает Daily Mirror, главный тренер "Барселоны" Рональд Куман доволен самоотдачей Месси на старте нового сезона, однако в клубе уже смирились с тем, что эта кампания станет последней для 33-летнего аргентинца.



"Я всегда надеялся, что Месси останется на этот сезон. Уйди он летом, я бы оказался в очень сложной ситуации в "Барсе".



"Он хотел уйти, но клуб занял очень четкую позицию. Размер отступных был настолько велик, что ни один клуб в мире не заплатил бы их в нынешние времена", — объяснил Куман, почему клуб удержал Месси против воли игрока.



Наиболее вероятным направлением для Месси остается "Сити", однако ключом к этому трансферу для "горожан" является продление сотрудничества со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой, чей действующий контракт тоже истекает в конце сезона.