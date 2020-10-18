Сульшер: "Вот теперь наш сезон начался"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объявил, что теперь сезон 2020/21 по-настоящему начался для его команды.

В первых трех матчах новой кампании Премьер-Лиги "Юнайтед" демонстрировал ужасный футбол, а Сульшер говорил, что у него не было достаточно времени на подготовку своей команды.



Однако волевая победа 1:4 над "Ньюкаслом" накануне вселяет в Сульшера уверенность, что "красные дьяволы" преодолели трудности и вышли на полную мощность в своей игре.



"Предыдущий результат сделал этот матч важнее. Когда спустя две минуты соперник повел 1:0, победить стало даже еще важнее".



"Но мы продемонстрировали отличную стойкость, отличный характер, сумев отыграться и хорошо отреагировав на неудачу благодаря вдохновившему нас капитану".



"Мы не хотим использовать это как оправдание, но мы нуждались в предсезонной подготовке. Мы хотели уйти на этот международный перерыв, имея больше очков, чем у нас было, но теперь мы знаем, что наш сезон начался сегодня, потому что наша игра набрала привычный темп".



"Парни знают, что у нас впереди тяжелый месяц, и они предвкушают каждый матч. Некоторым игрокам я дал отдохнуть сегодня, но вышедшие сделали разницу для нас", — цитирует Сульшера Sky Sports.