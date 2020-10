Гвардиола не видит проблемы в том, что Агуэро коснулся девушки-лайнсмена

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попытался замять инцидент, когда нападающий Серхио Агуэро позволил себе распустить руки в отношении лайнсмена Шон Мэсси-Эллис.

В субботу против "Арсенала" Агуэро появился на футбольном поле впервые с июня и сыграл более часа.



Победный для "горожан" матч (1:0) был омрачен инцидентом у бровки, когда Агуэро, недовольный решением Мэсси-Эллис присудить аут сопернику, принялся спорить с девушкой-лайнсменом, а затем положил свою руку ей на плечо.



Согласно изменениям в правилах от 2016 года, футболист может подвергнуться предупреждению или удалению, если дотронется до кого-либо из арбитров, однако в данном случае Серхио повезло.



Правда, от народного гнева 32-летний аргентинец все равно не укрылся, и Гвардиоле пришлось вступиться за подопечного.



"Да, ладно, парни. Серхио — милейший человек из тех, кого я только встречал в своей жизни. Ищите проблемы в других местах, не здесь", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.





How did Aguero get away with this? pic.twitter.com/XAbp5nIuKF