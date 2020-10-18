Артета доволен тем, как Виллиан сыграл центрального нападающего

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета остался доволен своим экспериментом по смене позиции Виллиана и собирается продолжать это делать.

На субботний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" Артета снарядил Виллиана на позицию "ложной девятки", оставив Александра Лакасетта и Эдди Нкетиа в запасе.



Несмотря на поражение со счетом 1:0 и крайне малое количество созданных моментов, действиями 32-летнего бразильца Артета остался доволен.



"Мы нуждаемся в том, чтобы наши игроки были универсалами и могли играть по различным схемам, занимая различные места на поле. Я верил, что это подходящий матч, учитывая стиль игры "Сити", чтобы попробовать его в этой роли, и он сам считал также".



"Естественно, было тяжело оставить двух нападающих на скамейке, но это было тактическое решение".



"В некоторые моменты это работало лучше, чем в другие, но он еще прибавит в понимании игры на этой позиции, хотя в других случаях и с другими игроками мы можем использовать его иначе".



"Я доволен тем, как он провел матч", — цитирует Артету Evening Standard.