"Юнайтед" разгромил на выезде "Ньюкасл"

Три поздних гола позволили "Манчестер Юнайтед" победить на выезде "Ньюкасл" и сделать это с крупным счетом — 1:4.

По сравнению с победой 3:1 над "Бернли" в стартовом составе "сорок" произошло лишь одно изменение. Это Джамаал Ласселлс появился вместо Фабиана Шера.



Посе 1:6 от "Тоттенхэма" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял половину полевых игроков, предоставив шанс проявить себя Виктору Линделефу, Скотту Мактоминею, Фреду, Хуану Мате и Даниэлю Джеймсу.



Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже на второй минуте в результате быстрой контратаки хозяев. Мэтт Ритчи пытался выполнить передачу с правого края штрафной площади, но Люк Шоу мяч перехватил и совершил автогол — 1:0.



Неожиданно быстро поведя в счете, хозяева окопались у своих ворот. "Юнайтед" стал пристреливаться, и на 19-й минуте Бруну Фернандеш после скидки Маты неотразимо пробил в касание. Однако система VAR определила офсайд у Хуана.



Прошло еще четыре минуты, и гости забили по всем правилам. Это Харри Магуайр головой замкнул подачу Матой углового — 1:1.



В остатке тайма "дьяволы" владели инициативой и создали еще несколько неплохих моментов, но пробить голкипера Карла Дарлоу не смогли. Еще в одном случае мяч был вынесен защитником "Ньюкасла" уже с линии ворот.



Второй тайм начался с того, что Давид Де Хеа вытянутой рукой на линии ворот остановил мяч после удара Каллума Уилсона.



"Юнайтед" ответил на момент Уилсона заработанным пенальти. Войдя в штрафную, Рэшфорд успел отдать мяч и затем получил по ноге. Рефери Крейг Поусон лично сходил к монитору и назначил 11-метровый, но Фернандеш не смог пробить Дарлоу.



На 59-й минуте пришел черед Джонджо Шелви выносить мяч с линии ворот. Полузащитник хозяев предотвратил гол после розыгрыша углового и удара головой Магуайра.



После перерыва "дьяволы" по-прежнему владели инициативой, однако свежести их атакам не хватало.



На 86-й минуте "Юнайтед" предоставилась отличная возможность провести быструю атаку. Добравшись до левого края штрафной, Рэшфорд сделал скрытую передачу на Фернандша, который точнейшим ударом поразил дальний верхний угол ворот — 1:2.



Окончательно все стало ясно на последней минуте, когда Аарон Ван-Биссака ворвался в штрафную по правому краю и сильно пробил в ближнюю "девятку" — 1:3.



Уже на исходе компенсированного времени Рэшфорд установил окончательный счет, убежав от бросивших играть защитников и с острого угла пробив Дарлоу — 1:4.



Дальнейшие события матча показали, что автогол Шоу на второй минуте был случайностью. "Юнайтед" значительно превзошел своего соперника по игре, хотя, конечно, мог побеждать гораздо комфортнее — моменты для этого имелись.



"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче