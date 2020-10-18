"Юнайтед" разгромил на выезде "Ньюкасл"
Три поздних гола позволили "Манчестер Юнайтед" победить на выезде "Ньюкасл" и сделать это с крупным счетом — 1:4.
По сравнению с победой 3:1 над "Бернли" в стартовом составе "сорок" произошло лишь одно изменение. Это Джамаал Ласселлс появился вместо Фабиана Шера.
Посе 1:6 от "Тоттенхэма" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер поменял половину полевых игроков, предоставив шанс проявить себя Виктору Линделефу, Скотту Мактоминею, Фреду, Хуану Мате и Даниэлю Джеймсу.
Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт уже на второй минуте в результате быстрой контратаки хозяев. Мэтт Ритчи пытался выполнить передачу с правого края штрафной площади, но Люк Шоу мяч перехватил и совершил автогол — 1:0.
Неожиданно быстро поведя в счете, хозяева окопались у своих ворот. "Юнайтед" стал пристреливаться, и на 19-й минуте Бруну Фернандеш после скидки Маты неотразимо пробил в касание. Однако система VAR определила офсайд у Хуана.
Прошло еще четыре минуты, и гости забили по всем правилам. Это Харри Магуайр головой замкнул подачу Матой углового — 1:1.
В остатке тайма "дьяволы" владели инициативой и создали еще несколько неплохих моментов, но пробить голкипера Карла Дарлоу не смогли. Еще в одном случае мяч был вынесен защитником "Ньюкасла" уже с линии ворот.
Второй тайм начался с того, что Давид Де Хеа вытянутой рукой на линии ворот остановил мяч после удара Каллума Уилсона.
"Юнайтед" ответил на момент Уилсона заработанным пенальти. Войдя в штрафную, Рэшфорд успел отдать мяч и затем получил по ноге. Рефери Крейг Поусон лично сходил к монитору и назначил 11-метровый, но Фернандеш не смог пробить Дарлоу.
На 59-й минуте пришел черед Джонджо Шелви выносить мяч с линии ворот. Полузащитник хозяев предотвратил гол после розыгрыша углового и удара головой Магуайра.
После перерыва "дьяволы" по-прежнему владели инициативой, однако свежести их атакам не хватало.
На 86-й минуте "Юнайтед" предоставилась отличная возможность провести быструю атаку. Добравшись до левого края штрафной, Рэшфорд сделал скрытую передачу на Фернандша, который точнейшим ударом поразил дальний верхний угол ворот — 1:2.
Окончательно все стало ясно на последней минуте, когда Аарон Ван-Биссака ворвался в штрафную по правому краю и сильно пробил в ближнюю "девятку" — 1:3.
Уже на исходе компенсированного времени Рэшфорд установил окончательный счет, убежав от бросивших играть защитников и с острого угла пробив Дарлоу — 1:4.
Дальнейшие события матча показали, что автогол Шоу на второй минуте был случайностью. "Юнайтед" значительно превзошел своего соперника по игре, хотя, конечно, мог побеждать гораздо комфортнее — моменты для этого имелись.
"Ньюкасл" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
18.10.2020 00:00
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Последние комментарии:
Всем похуй на скам
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9 комментов к победе "крупнейшего клуба в мире" за полчаса.
все мальчишки уже давно в кроватях))
takie dela xD
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ну теперь манки и должны пенсов набутылить
перед этим на парижах разомнутся еще а потом пососалсе запердолят
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Все происходит как я и предсказывал. Команда развивается, игра и результат становится лучше. Сульшер четко ведет команду. Главное, теперь не расслабляться.
Как я и говорил, МЮ абсолютно лучшая полузащита АПЛ. Сбалансированная, пластичная и классная. Взаимозаменяемость и возможность комбинаций игроков просто поражает воображение. Хочешь - играй в 2цпз, хочешь - в 3, желание есть - играй с атакующим полузащитником. Абсолютно любые сочетания без потери качества.
У МЮ абсолютно лучший голкипер АПЛ и, возможно, мира. Никакие Куртуа, Алиссоны, Облаки ему и в подметки не годятся.
Я прогнозировал МЮ чемпик в этом году. Еще пока рано судить, но уже сейчас, занимая 14-е место, Юнайтед недвусмысленно обозначил свои цели и намерения.
Ну и напоследок. Отбросы фапла, хyecocы всех мастей, здесь обитающие и спорившие, нет даже сравшиееся со мной по ключевым моментам - изучайте футбол. Улучшите свое понимание сути этой игры и процессов в ней. Чтобы не глоьать хyи, как вы это делаете сейчас.
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Оле четко ведет команду. Уже 14е место!
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Далее - убийственный календарь игр
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Ну что, с победой всех сектантов.
Че залупенсы, уже коленки начали дрожать, ведь с таким мю даже великий ню капитулировал у себя дома с разгромом, то челсе на туалете гайки точно, раз от святых так нахватались на мосту.
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К псж готовы ли?
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С победой! Хороший матч, красивые голы. Что ещё нужно? Не всё получалось, но победа абсолютно заслуженная.
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