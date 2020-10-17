Пикфорд и Ришарлисон извинились за грубую игру

Голкипер Джордан Пикфорд и нападающий Ришарлисон из "Эвертона" извинились за свою грубую игру против коллег из "Ливерпуля".

Субботнее дерби двух мерсисайдских команд (2:2) было отмечено красной карточной Ришарлисона, который понес наказание за грубую игру против Тиаго Алькантары. Бразилец уверяет, что в его действиях не было злого умысла.



"Каждый, кто меня знает, знает, что я совершенно не грубый игрок".



"Случившееся сегодня является следствием чрезмерной самоотдачи. Я шел в единоборство без намерения навредить Тиаго. Когда я увидел, что стык неизбежен, я поднял свою стопу и ударил его коленом по касательной. Это было нельзя предотвратить, учитывая скорость игры".



"Я уж отправил ему сообщение с извинениями, а также хочу извиниться публично. Надеюсь, он не пострадал, и все нормально".



"Также я извиняюсь перед своими партнерами по команде, своим клубом и своими фанатами за то, что оставил их в меньшинстве в концовке матча. К сожалению, случившееся уже не изменить. Ты лишь может проанализировать это, поработать над собой и двигаться дальше", — приводит заявление Ришарлисона официальный веб-сайт "Эвертона".



А еще в начале матча на "Гудисон Парк" Пикфорд ударил Виргила Ван Дейка по колену. Поскольку система VAR определила положение вне игры у защитника "Ливерпуля", рефери Майкл Оливер оставил эту грубость без внимания, однако Джордан все равно счел нужным извиниться.



"Каждый продолжает спрашивать об этом, поэтому, полагаю, это тянет на красную карточку. Должно быть, это не самое чистое единоборство. Если честно, после матча Джордан подошел ко мне, извинился и попросил передать Виргилу", — сообщил BT Sport капитан "красных" Джордан Хендерсон насчет своего партнера по сборной Англии Пикфорда.



