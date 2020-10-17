"Ливерпуль" потребовал объяснений у Премьер-Лиги насчет VAR

Джордан Хендерсон и арбитры "Ливерпуль" потребовал объяснений у Премьер-Лиги по поводу применения системы VAR в двух эпизодах субботнего матча против "Эвертона".

После мерсисайдского дерби, завершившегося вничью 2:2, главный тренер "красных" Юрген Клопп был крайне недоволен системой видеопомощи рефери.

Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" оформил свое недовольство в виде официального запроса к Премьер-Лиге и главе судейского корпуса Майку Райли.

В первую очередь "красные" интересуются, почему VAR оставила без внимания грубую игру голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда против Виргила Ван Дейка в начале матча.

Во-вторых, "Ливерпуль" хочет знать, какая часть тела Садио Мане угодила в офсайд, когда VAR отменила гол Джордана Хендерсона с паса сенегальца в компенсированное время.

Дополнительно "Ливерпуль" хочет, чтобы Дэвид Кут, помощник рефери Майкла Оливера в видеостудии, объяснил, как он выбрал стоп-кадр для анализа положения Мане на предмет офсайда.


Метки VAR, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2020 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1686

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 17.10.2020 22:58 # bes-ter
    Ого.. как запели защеканы ))))

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  2. gandalf 17.10.2020 22:44 # gandalf
    сасать хахахахах лузерня)))

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  3. largo-winch 17.10.2020 22:33 # largo-winch
    Дэвид Кут, видеорефери матча, болельщик МЮ.
    Тут все понятно

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  4. stilllove 17.10.2020 22:31 # stilllove
    Гегемония до такой степени что лфк ебет и держит в страхе всю англию

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  5. dallaslp 17.10.2020 22:26 # dallaslp
    десятки раз видел, когда игрок играет ЧИСТО, а дальше по эпизоду распидаросил соперника в мясо и ему все равно показывают КК. хотя правила он не нарушал. казалось, Пикфорд уже был готов согласиться на КК без вопросов

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  6. liverfun 17.10.2020 22:18 # liverfun
    Правильно, надо нагибать этих судей, пусть все официально будет задокументировано, чтоб в последующем тыкать этим даунам. Что после офсайда можно ломать соперника совершенно безнаказано, а также без проблем забивать предплечием

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  7. kos9k 17.10.2020 22:16 # kos9k
    Все правильно, нужно обоссать неадекватное судейство и похуй какая команда пострадала из-за этого

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  8. chelsiukpro 17.10.2020 22:15 # chelsiukpro
    Ябать неугомонятся колбасники картоные :))

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  9. b84 17.10.2020 22:12 # b84
    все правильно делают, посмотрим к чему приведет.

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  10. reams 17.10.2020 22:10 # reams
    вуахаха, где были ваши требования в прошлом сезоне, ахаха

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  11. shinigami 17.10.2020 22:05 # shinigami
    Только конченный дегенерат может согласиться с решениями VAR в этом матче.

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