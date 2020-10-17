"Ливерпуль" потребовал объяснений у Премьер-Лиги насчет VAR

"Ливерпуль" потребовал объяснений у Премьер-Лиги по поводу применения системы VAR в двух эпизодах субботнего матча против "Эвертона".

После мерсисайдского дерби, завершившегося вничью 2:2, главный тренер "красных" Юрген Клопп был крайне недоволен системой видеопомощи рефери.



Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" оформил свое недовольство в виде официального запроса к Премьер-Лиге и главе судейского корпуса Майку Райли.



В первую очередь "красные" интересуются, почему VAR оставила без внимания грубую игру голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда против Виргила Ван Дейка в начале матча.



Во-вторых, "Ливерпуль" хочет знать, какая часть тела Садио Мане угодила в офсайд, когда VAR отменила гол Джордана Хендерсона с паса сенегальца в компенсированное время.



Дополнительно "Ливерпуль" хочет, чтобы Дэвид Кут, помощник рефери Майкла Оливера в видеостудии, объяснил, как он выбрал стоп-кадр для анализа положения Мане на предмет офсайда.