"Ливерпуль" потребовал объяснений у Премьер-Лиги насчет VAR
"Ливерпуль" потребовал объяснений у Премьер-Лиги по поводу применения системы VAR в двух эпизодах субботнего матча против "Эвертона".
После мерсисайдского дерби, завершившегося вничью 2:2, главный тренер "красных" Юрген Клопп был крайне недоволен системой видеопомощи рефери.
Как сообщает Sky Sports, "Ливерпуль" оформил свое недовольство в виде официального запроса к Премьер-Лиге и главе судейского корпуса Майку Райли.
В первую очередь "красные" интересуются, почему VAR оставила без внимания грубую игру голкипера "ирисок" Джордана Пикфорда против Виргила Ван Дейка в начале матча.
Во-вторых, "Ливерпуль" хочет знать, какая часть тела Садио Мане угодила в офсайд, когда VAR отменила гол Джордана Хендерсона с паса сенегальца в компенсированное время.
Дополнительно "Ливерпуль" хочет, чтобы Дэвид Кут, помощник рефери Майкла Оливера в видеостудии, объяснил, как он выбрал стоп-кадр для анализа положения Мане на предмет офсайда.
17.10.2020 22:00
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Последние комментарии:
Ого.. как запели защеканы ))))
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сасать хахахахах лузерня)))
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Дэвид Кут, видеорефери матча, болельщик МЮ.
Тут все понятно
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Гегемония до такой степени что лфк ебет и держит в страхе всю англию
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десятки раз видел, когда игрок играет ЧИСТО, а дальше по эпизоду распидаросил соперника в мясо и ему все равно показывают КК. хотя правила он не нарушал. казалось, Пикфорд уже был готов согласиться на КК без вопросов
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Правильно, надо нагибать этих судей, пусть все официально будет задокументировано, чтоб в последующем тыкать этим даунам. Что после офсайда можно ломать соперника совершенно безнаказано, а также без проблем забивать предплечием
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Все правильно, нужно обоссать неадекватное судейство и похуй какая команда пострадала из-за этого
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Ябать неугомонятся колбасники картоные :))
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все правильно делают, посмотрим к чему приведет.
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вуахаха, где были ваши требования в прошлом сезоне, ахаха
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Только конченный дегенерат может согласиться с решениями VAR в этом матче.
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