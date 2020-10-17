Стерлинг принес "Сити" три очка против "Арсенала"

"Манчестер Сити" взял три очка против "Арсенала" благодаря голу Рахима Стерлинга в середине первого тайма — 1:0.

Относительно 1:1 с "Лидсом" в стартовом составе "горожан" появились Натан Аке, Жоау Канселу, Бернарду Силва и выздоровевший Серхио Агуэро, которые заменили Эмерика Лапорта, Бенжамена Менди, Кевина Де Брюйне и Феррана Торреса.



У "канониров" Гранит Джака и Николя Пепе заменили Мохамеда Эльнени и Эдди Нкетиа.



Гости избрали весьма оборонительную модель, отдав мяч своему сопернику, но почти не позволяя прицельно бить.



Постепенно "Арсенал" стал чуть раскрываться и на этом попался. На 23-й минуте Фил Фоден на движении ушел от Эктора Беллерина на краю штрафной и нанес удар. Бернд Лено отразил мяч, но Рахим Стерлинг поспел на добивание — 1:0.



Поведя в счете, "Сити" сохранил контроль над игрой. "Канониры" продолжали действовать вторым номером, изредка огрызаясь.



На 39-й минуте "Арсенал" вполне мог сравнять счет. Сыграв в стенку с Гранитом Джакой, Букайо Сако оказался на убойной позиции, но Эдерсон плечом парировал его удар.



Во втором тайме игра шла без моментов. Без Де Брюйне "горожанам" было сложно комбинировать, тогда как "канониры" опасались рисковать и в первую очередь были сосредоточены на надежной обороне.



Гости все выжидали, выжидали, но так и не дождались своего шанса, не устроив никакого финального штурма. Более того, на 77-й минуте Давид Луис едва не совершил автогол, который бы досрочно похоронил надежды "Арсенала".



Отсутствие Де Брюйне чувствовалось, однако "Сити" смог наиграть на один гол и в отсутствие бельгийского диспетчера. Добавив сюда надежную игру в обороне, "горожане" смогли отпраздновать важную победу и улучшить свое положение в таблице.



"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче