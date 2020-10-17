Стерлинг принес "Сити" три очка против "Арсенала"
"Манчестер Сити" взял три очка против "Арсенала" благодаря голу Рахима Стерлинга в середине первого тайма — 1:0.
Относительно 1:1 с "Лидсом" в стартовом составе "горожан" появились Натан Аке, Жоау Канселу, Бернарду Силва и выздоровевший Серхио Агуэро, которые заменили Эмерика Лапорта, Бенжамена Менди, Кевина Де Брюйне и Феррана Торреса.
У "канониров" Гранит Джака и Николя Пепе заменили Мохамеда Эльнени и Эдди Нкетиа.
Гости избрали весьма оборонительную модель, отдав мяч своему сопернику, но почти не позволяя прицельно бить.
Постепенно "Арсенал" стал чуть раскрываться и на этом попался. На 23-й минуте Фил Фоден на движении ушел от Эктора Беллерина на краю штрафной и нанес удар. Бернд Лено отразил мяч, но Рахим Стерлинг поспел на добивание — 1:0.
Поведя в счете, "Сити" сохранил контроль над игрой. "Канониры" продолжали действовать вторым номером, изредка огрызаясь.
На 39-й минуте "Арсенал" вполне мог сравнять счет. Сыграв в стенку с Гранитом Джакой, Букайо Сако оказался на убойной позиции, но Эдерсон плечом парировал его удар.
Во втором тайме игра шла без моментов. Без Де Брюйне "горожанам" было сложно комбинировать, тогда как "канониры" опасались рисковать и в первую очередь были сосредоточены на надежной обороне.
Гости все выжидали, выжидали, но так и не дождались своего шанса, не устроив никакого финального штурма. Более того, на 77-й минуте Давид Луис едва не совершил автогол, который бы досрочно похоронил надежды "Арсенала".
Отсутствие Де Брюйне чувствовалось, однако "Сити" смог наиграть на один гол и в отсутствие бельгийского диспетчера. Добавив сюда надежную игру в обороне, "горожане" смогли отпраздновать важную победу и улучшить свое положение в таблице.
"Манчестер Сити" — "Арсенал". Отчет о матче
17.10.2020 21:25
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Последние комментарии:
Артета топарик жуткий!
Сыграть с таким составом на 1:0, это показатель мастерства, как говорил конте если ясно что итак проепешь лучше проипать минимально, чем6:0
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а вообще какой же Артета топарик, смотришь матч и чувствуешь мощь команды, что в любой момент вот вот тима прибавит и сметет соперника, матч с Сити тем более показателен
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калониры и в африке калониры, ставлю очко микиюнвы что их не будет в топ 4, неудачники же, тренер физрук, жаль их даже, всю жизнь на один КА только молютсо
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сча бы проигрывать лучшей команде АПЛ за последние 3 года, мда
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Нормально
Против сити не так уж и плохо отиграли
Главное брать очки против средняков и аутсайдеров
Артетим хуле
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Альтета топ - кричали они. Или он по старой дружбе подарил очки Иосифу Лысому?
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Ван Дейк может пропустить остаток сезона из-за разрыва крестообразной связки (beIN Sports)
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк получил травму ноги в матче с «Эвертоном» (2:2) в 5-м туре АПЛ.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на beIn Sports, поступает информация, что столкновение ван Дейка с вратарем соперника Джорданом Пикфордом привело к разрыву крестообразной связки у защитника.
В таком случае игрок сборной Нидерландов рискует пропустить остаток сезона, поскольку восстановление потребует 7-8 месяцев.
зае6ись, ой как зае6иииииииись!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Калониры пусть страдают!)
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КОРОЛИ!!!
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