Лэмпард советует Кепе не унывать

Кепа Аррисабалага Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард посоветовал своему голкиперу Кепе Аррисабалаге не падать духом после матча против "Саутгемптона" (3:3).

Получив место в стартовом составе "Челси" на субботний матч Премьер-Лиги только благодаря травме Эдуара Менди, Кепа произвел противоречивое впечатление.

Самый дорогой голкипер в мире несколько раз спас свою команду, но при этом пропустил три гола, в одном из которых сыграл просто ужасно на пару с Куртом Зума. Однако Лэмпард спешит поддержать подопечного.

"Он должен быть достаточно сильным. Это часть профессии, когда ты играешь на топ-уровне. Роль голкипера подразумевает, что ты должен выдерживать это".

"Он почувствует поддержку меня и своих партнеров по команде, а случившееся с ним — это невезение, потому что сегодня он совершил ряд хороших сейвов".

"Он должен продолжать трудиться. Есть только один способ преодолеть такого рода моменты, и это упорная работа, также поддержка каждого из твоего окружения".

"Он совершил два действительно хороших сейва, но люди, конечно, заостряют внимание на втором голе. Я понимаю это, но там виноват не только Кепа", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Аррисабалага, Лэмпард, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2020 21:00

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  1. selta 17.10.2020 21:26 # selta
    Не унывай кепа!
    Вас обоих скоро пошлют нaхуй, вот и пойдете обнявшись вместе в условный хyйфилд пuздайтед

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  2. asnural 17.10.2020 21:19 # asnural
    Дырявый и Горбатый

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  3. hunter022 17.10.2020 21:04 # hunter022
    Правильно и пусть отработает контракт до конца

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