Лэмпард советует Кепе не унывать

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард посоветовал своему голкиперу Кепе Аррисабалаге не падать духом после матча против "Саутгемптона" (3:3).

Получив место в стартовом составе "Челси" на субботний матч Премьер-Лиги только благодаря травме Эдуара Менди, Кепа произвел противоречивое впечатление.



Самый дорогой голкипер в мире несколько раз спас свою команду, но при этом пропустил три гола, в одном из которых сыграл просто ужасно на пару с Куртом Зума. Однако Лэмпард спешит поддержать подопечного.



"Он должен быть достаточно сильным. Это часть профессии, когда ты играешь на топ-уровне. Роль голкипера подразумевает, что ты должен выдерживать это".



"Он почувствует поддержку меня и своих партнеров по команде, а случившееся с ним — это невезение, потому что сегодня он совершил ряд хороших сейвов".



"Он должен продолжать трудиться. Есть только один способ преодолеть такого рода моменты, и это упорная работа, также поддержка каждого из твоего окружения".



"Он совершил два действительно хороших сейва, но люди, конечно, заостряют внимание на втором голе. Я понимаю это, но там виноват не только Кепа", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.