Клопп раскритиковал VAR за отмену "законного" гола
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал работу системы VAR в матче Премьер-Лиги против "Эвертона".
Ничья 2:2 в мерсисайдском дерби оставила несколько вопросов к судейству. В самом начале матча бригада Майкла Оливера закрыла глаза на грубую игру Джордана Пикфорда против Виргила Ван Дейка, потому что последний оказался в офсайде.
Офсайд был зафиксирован и у Садио Мане, когда тот забивал в самой концовке матча. Клопп считает, что у его команды отобрали "законный" гол.
"Когда я вошел в раздевалку, там стояли люди и говорили, что они смотрели повторы, но все равно не понимают, почему арбитры определили офсайд".
"Я большой сторонник VAR, но в случае с офсайдами ты особенно рассчитываешь на правильное решение. Однажды мы забили гол против "Астон Виллы", и они сказали, что подмышка оказалась в офсайде! Это звучит забавно, но мы смирились".
"В этом случае подмышки не было — я видел один кадр, и они просто решили, что это офсайд. С тех пор я дал уже штук 10 интервью, и каждый говорил, что офсайда не было. Это не улучшает мое настроение".
"Это сложно. Мы потеряли одного игрока в ситуации, где VAR не была задействована, и затем, возможно, еще одного в ситуации с красной карточкой. Также мы забили законный гол, который не засчитали. Очевидно, это был не наш день, но это была та игра, которую я хотел увидеть", — цитирует Клоппа Sky Sports.
17.10.2020 20:00
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Последние комментарии:
ротировал да недоротировал
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Вот так в АПЛ рисуют оффсайды:
https://i.ibb.co/MpNJKgS/2020-10-17-19-02-59.jpg
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Да никакого тут офсайда не было.
Чистый отскок ебаной синей помойки.
Обидно, когда вот так очки отбирают, у этих долбаебов уже ВАР есть, а они умудряются хуйней заниматься.
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