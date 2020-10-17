Клопп раскритиковал VAR за отмену "законного" гола

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал работу системы VAR в матче Премьер-Лиги против "Эвертона".

Ничья 2:2 в мерсисайдском дерби оставила несколько вопросов к судейству. В самом начале матча бригада Майкла Оливера закрыла глаза на грубую игру Джордана Пикфорда против Виргила Ван Дейка, потому что последний оказался в офсайде.



Офсайд был зафиксирован и у Садио Мане, когда тот забивал в самой концовке матча. Клопп считает, что у его команды отобрали "законный" гол.



"Когда я вошел в раздевалку, там стояли люди и говорили, что они смотрели повторы, но все равно не понимают, почему арбитры определили офсайд".



"Я большой сторонник VAR, но в случае с офсайдами ты особенно рассчитываешь на правильное решение. Однажды мы забили гол против "Астон Виллы", и они сказали, что подмышка оказалась в офсайде! Это звучит забавно, но мы смирились".



"В этом случае подмышки не было — я видел один кадр, и они просто решили, что это офсайд. С тех пор я дал уже штук 10 интервью, и каждый говорил, что офсайда не было. Это не улучшает мое настроение".



"Это сложно. Мы потеряли одного игрока в ситуации, где VAR не была задействована, и затем, возможно, еще одного в ситуации с красной карточкой. Также мы забили законный гол, который не засчитали. Очевидно, это был не наш день, но это была та игра, которую я хотел увидеть", — цитирует Клоппа Sky Sports.



