"Челси" упустил победу против "Саутгемптона"
Клоунская игра в обороне обернулась для "Челси" потерей двух очков в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" — 3:3.
Травма Эдуара Менди позволила Кепе Аррисабалаге вернуться в ворота "синих". Также были восстановлены в стартовом составе Андреас Кристенсен, Кристиан Пулишич и Мейсон Маунт.
"Святые" устроили повторный дебют для своего воспитанника Тео Уолкотта, вернувшегося из "Эвертона". Он и Натан Редмонд заменили Стюарта Армстронга с Муссой Дженепо.
Хозяева сразу же обрушили шквал атак на соперника, хотя в обороне были не слишком убедительны — на восьмой минуте только Кепа спас "Челси", ногами отразив удар Че Адамса.
На 14-й минуте Тимо Вернер головой поразил ворота Алекса Маккарти, но офсайд. Впрочем, уже спустя минуту немец исправился, ворвавшись в штрафную по левому краю, сместившись мимо защитников и точно пробив низом — 1:0.
"Синие" продолжили оказывать давление и на 28-й минуте закономерно удвоили счет. После роскошного заброса верхом от Жоржиньо Вернер поставил корпус защитнику, перебросил мяч через голкипера и, наконец, кивком головы опустил снаряд в ворота — 2:0.
Хозяева не расслабились и после второго гола, но их ошибки в обороне тоже никуда не делись, и на 43-й минуте Данни Ингс завершил контратаку своей команды, проскочив мимо Кепы и отправив мяч в пустые ворота — 2:1.
Начало второго тайма хозяева совершенно проспали. "Саутгемптон" доминировал в игре и на 59-й минуте заставил соперника ошибиться. Комичные действия Курта Зума и Кепы при обороне своих ворот позволили Че Адамсу сравнять счет — 2:2.
Однако прошло всего две минуты, и Вернер с правого края штрафной выложил мяч как на блюдечке для Кая Хаверца — 3:2.
Больше "Челси" в атаке почти ничего не показал, в остатке матча решив сыграть надежно. "Святые" не оставляли попыток избежать поражения, но силы уже были на исходе.
Казалось, "синие" удержат победу, но на второй компенсированной минуте Зума головой выбил мяч к линии штрафной, откуда Уолкотт незамедлительно нанес свой удар. Янник Вестергор головой подправил мяч в ворота Кепы — 3:3.
Какой бы грозной атакой ни обладал "Челси", в задней линии у "синих" всегда найдется один или несколько игроков, готовых усложнить жизнь команде. "Саутгемптон" бился до самого конца и был вознагражден очком.
"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче
17.10.2020 19:00
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Последние комментарии:
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Я просто в ахуе.
Самый дорогой вратарь мира.
(ответить)
Если бы лэмпард не был кретином, спокойно в этом сезоне можно было стать чемпиками.
Но удачки ему с кепой, кристиной, просто удачки.
(ответить)
Полузащиты нихрена нет, даже на скамьи. Кстати, где Варлей? Звездочкой в душевой торгует?
(ответить)
уахахахахахаххаах песопитеки о6осрались,Лэмпёс обычный тренеришка.
(ответить)
Что то наш бывший Вилли слабо бегает... в пресинг не идёт... устал походу :))
(ответить)
Вот так в АПЛ рисуют оффсайды:
https://i.ibb.co/MpNJKgS/2020-10-17-19-02-59.jpg
(ответить)
голубые включенные после проебанного полуфинала. и Обама чет без настра.
(ответить)
ВВД на костылях, эх блеать
(ответить)
Вся надежда на пенса. в защите. у королей.
(ответить)
Идеальная защитная игра от зума и силвы против кп.
Но лэмпс конечно же выпустит кристину, ибо силва после сборной устал, перелет видите ли долгий.
Просто заепал.
(ответить)
ортета такой же распиаренный и расфуфыженный физрук как и клоп, одними только тупыми школьниками фанатами восхваляются, по идеи нулячие пздц
(ответить)
Пока что самый стабильный игрок Челси это Кепа.
(ответить)
Настолько ахуенный футбол что даже комментики нет времени смотреть.
(ответить)
ортета топ, абсолютно новый арсиноль при ортете))
(ответить)
Если арс не зассыт то сможет забить пару голов, оборона сити далеко не идеальна
(ответить)
Че там, автобус арсеноля начал буксовать?
(ответить)
Как можно смотреть матч этих середняков.
Какие же ссаные ноулайферы обитаются на фапле
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
КОРОЛИ!
(ответить)
КОРОЛИ!!! Ожидаемо
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