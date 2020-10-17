"Челси" упустил победу против "Саутгемптона"

Данни Ингс Клоунская игра в обороне обернулась для "Челси" потерей двух очков в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" — 3:3.

Травма Эдуара Менди позволила Кепе Аррисабалаге вернуться в ворота "синих". Также были восстановлены в стартовом составе Андреас Кристенсен, Кристиан Пулишич и Мейсон Маунт.

"Святые" устроили повторный дебют для своего воспитанника Тео Уолкотта, вернувшегося из "Эвертона". Он и Натан Редмонд заменили Стюарта Армстронга с Муссой Дженепо.

Хозяева сразу же обрушили шквал атак на соперника, хотя в обороне были не слишком убедительны — на восьмой минуте только Кепа спас "Челси", ногами отразив удар Че Адамса.

На 14-й минуте Тимо Вернер головой поразил ворота Алекса Маккарти, но офсайд. Впрочем, уже спустя минуту немец исправился, ворвавшись в штрафную по левому краю, сместившись мимо защитников и точно пробив низом — 1:0.

"Синие" продолжили оказывать давление и на 28-й минуте закономерно удвоили счет. После роскошного заброса верхом от Жоржиньо Вернер поставил корпус защитнику, перебросил мяч через голкипера и, наконец, кивком головы опустил снаряд в ворота — 2:0.

Хозяева не расслабились и после второго гола, но их ошибки в обороне тоже никуда не делись, и на 43-й минуте Данни Ингс завершил контратаку своей команды, проскочив мимо Кепы и отправив мяч в пустые ворота — 2:1.

Начало второго тайма хозяева совершенно проспали. "Саутгемптон" доминировал в игре и на 59-й минуте заставил соперника ошибиться. Комичные действия Курта Зума и Кепы при обороне своих ворот позволили Че Адамсу сравнять счет — 2:2.

Однако прошло всего две минуты, и Вернер с правого края штрафной выложил мяч как на блюдечке для Кая Хаверца — 3:2.

Больше "Челси" в атаке почти ничего не показал, в остатке матча решив сыграть надежно. "Святые" не оставляли попыток избежать поражения, но силы уже были на исходе.

Казалось, "синие" удержат победу, но на второй компенсированной минуте Зума головой выбил мяч к линии штрафной, откуда Уолкотт незамедлительно нанес свой удар. Янник Вестергор головой подправил мяч в ворота Кепы — 3:3.

Какой бы грозной атакой ни обладал "Челси", в задней линии у "синих" всегда найдется один или несколько игроков, готовых усложнить жизнь команде. "Саутгемптон" бился до самого конца и был вознагражден очком.

"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 3911

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 17.10.2020 20:12 # thegodfather
    https://m.youtube.com/watch?v=HC3i1v0lbnI

    Я просто в ахуе.
    Самый дорогой вратарь мира.

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  2. thegodfather 17.10.2020 20:09 # thegodfather
    Если бы лэмпард не был кретином, спокойно в этом сезоне можно было стать чемпиками.
    Но удачки ему с кепой, кристиной, просто удачки.

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  3. kukuruzzo 17.10.2020 20:07 # kukuruzzo
    Полузащиты нихрена нет, даже на скамьи. Кстати, где Варлей? Звездочкой в душевой торгует?

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  4. jumanji 17.10.2020 20:05 # jumanji
    уахахахахахаххаах песопитеки о6осрались,Лэмпёс обычный тренеришка.

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  5. chelsiukpro 17.10.2020 20:04 # chelsiukpro
    Что то наш бывший Вилли слабо бегает... в пресинг не идёт... устал походу :))

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  6. lovrentiy 17.10.2020 20:04 # lovrentiy
    Вот так в АПЛ рисуют оффсайды:
    https://i.ibb.co/MpNJKgS/2020-10-17-19-02-59.jpg

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  7. easports 17.10.2020 20:03 # easports
    голубые включенные после проебанного полуфинала. и Обама чет без настра.

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  8. mikkiynwa 17.10.2020 20:02 # mikkiynwa
    ВВД на костылях, эх блеать

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  9. kukuruzzo 17.10.2020 20:01 # kukuruzzo
    Вся надежда на пенса. в защите. у королей.

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  10. thegodfather 17.10.2020 20:01 # thegodfather
    Идеальная защитная игра от зума и силвы против кп.
    Но лэмпс конечно же выпустит кристину, ибо силва после сборной устал, перелет видите ли долгий.

    Просто заепал.

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  11. bezviz 17.10.2020 19:58 # bezviz
    ортета такой же распиаренный и расфуфыженный физрук как и клоп, одними только тупыми школьниками фанатами восхваляются, по идеи нулячие пздц

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  12. aacz 17.10.2020 19:57 # aacz
    Пока что самый стабильный игрок Челси это Кепа.

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  13. easports 17.10.2020 19:57 # easports
    Настолько ахуенный футбол что даже комментики нет времени смотреть.

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  14. bezviz 17.10.2020 19:57 # bezviz
    ортета топ, абсолютно новый арсиноль при ортете))

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  15. abrec 17.10.2020 19:57 # abrec
    Если арс не зассыт то сможет забить пару голов, оборона сити далеко не идеальна

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  16. thegodfather 17.10.2020 19:56 # thegodfather
    Че там, автобус арсеноля начал буксовать?

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  17. geniusss 17.10.2020 19:55 # geniusss
    Как можно смотреть матч этих середняков.
    Какие же ссаные ноулайферы обитаются на фапле

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  18. griezmann 17.10.2020 19:55 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  19. skychnie-oboi 17.10.2020 19:55 # skychnie-oboi
    КОРОЛИ!

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  20. kukuruzzo 17.10.2020 19:55 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!! Ожидаемо

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