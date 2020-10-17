"Челси" упустил победу против "Саутгемптона"

Клоунская игра в обороне обернулась для "Челси" потерей двух очков в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" — 3:3.

Травма Эдуара Менди позволила Кепе Аррисабалаге вернуться в ворота "синих". Также были восстановлены в стартовом составе Андреас Кристенсен, Кристиан Пулишич и Мейсон Маунт.



"Святые" устроили повторный дебют для своего воспитанника Тео Уолкотта, вернувшегося из "Эвертона". Он и Натан Редмонд заменили Стюарта Армстронга с Муссой Дженепо.



Хозяева сразу же обрушили шквал атак на соперника, хотя в обороне были не слишком убедительны — на восьмой минуте только Кепа спас "Челси", ногами отразив удар Че Адамса.



На 14-й минуте Тимо Вернер головой поразил ворота Алекса Маккарти, но офсайд. Впрочем, уже спустя минуту немец исправился, ворвавшись в штрафную по левому краю, сместившись мимо защитников и точно пробив низом — 1:0.



"Синие" продолжили оказывать давление и на 28-й минуте закономерно удвоили счет. После роскошного заброса верхом от Жоржиньо Вернер поставил корпус защитнику, перебросил мяч через голкипера и, наконец, кивком головы опустил снаряд в ворота — 2:0.



Хозяева не расслабились и после второго гола, но их ошибки в обороне тоже никуда не делись, и на 43-й минуте Данни Ингс завершил контратаку своей команды, проскочив мимо Кепы и отправив мяч в пустые ворота — 2:1.



Начало второго тайма хозяева совершенно проспали. "Саутгемптон" доминировал в игре и на 59-й минуте заставил соперника ошибиться. Комичные действия Курта Зума и Кепы при обороне своих ворот позволили Че Адамсу сравнять счет — 2:2.



Однако прошло всего две минуты, и Вернер с правого края штрафной выложил мяч как на блюдечке для Кая Хаверца — 3:2.



Больше "Челси" в атаке почти ничего не показал, в остатке матча решив сыграть надежно. "Святые" не оставляли попыток избежать поражения, но силы уже были на исходе.



Казалось, "синие" удержат победу, но на второй компенсированной минуте Зума головой выбил мяч к линии штрафной, откуда Уолкотт незамедлительно нанес свой удар. Янник Вестергор головой подправил мяч в ворота Кепы — 3:3.



Какой бы грозной атакой ни обладал "Челси", в задней линии у "синих" всегда найдется один или несколько игроков, готовых усложнить жизнь команде. "Саутгемптон" бился до самого конца и был вознагражден очком.



"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче