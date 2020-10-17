"Ливерпуль" ожидает вердикта медиков по Ван Дейку и Тиаго

"Ливерпуль" ожидает вердикта медиков насчет Виргила Ван Дейка и Тиаго Алькантары, которые получили травмы в дерби против "Эвертона" (2:2).

Субботний матч Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" завершился для Ван Дейка спустя считанные минуты после начала. Голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд просто врезался в колено Виргила — быть бы пенальти, но капитан "красных" угодил в офсайд.



А концовка матча была омрачена грубостью Ришарлисона, схлопотавшего за этот фол прямую красную карточку, против Алькантары, и пока главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не может сказать ничего определенного.



"Когда я уходил с поля, Тиаго сказал мне, что получил травму в ситуации с Ришарлисоном, как ему кажется. Мы посмотрим, правда это или нет, но раз он что-то почувствовал, значит нам нужно проверить".



"Что касается Виргила, то я не знаю, насколько это серьезно. Я не знаю, но это не есть хорошо".



"Я не могу сказть, как много матчей подряд Виргил сыграл за нас. Он играет через боль, он терпит практически все, но здесь он не смог продолжить игру. Это плохо", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".