"Эвертон" и "Ливерпуль" поделили очки

Доминик Калверт-Левин Дважды отыгрываясь по ходу матча, "Эвертон" свел вничью 237-е мерсисайдское дерби против "Ливерпуля" — 2:2.

Относительно победы 4:2 над "Брайтоном" в стартовый состав "ирисок" вернулись Аллан и Андре Гомеш, заменив Тома Дэвиса и Гульфи Сигурдссона.

Переболев коронавирусом, в старт "красных" внедрились Тиаго Алькантара и Садио Мане. Двумя другими новыми лицами относительно поражения 7:2 от "Астон Виллы" стали Жоэль Матип и Джордан Хендерсон.

"Ливерпулю" потребовалось две с небольшим минуты, чтобы открыть счет. Энди Робертсон обыграл на левом краю штрафной Шеймуса Коулмена, после чего прострелил на линию вратарской, где Мане лишь оставалось подставить ногу — 0:1.

Спустя считанные минуты голкипер хозяев Джордан Пикфорд вывел из строя Виргила Ван Дейка, который заработал бы пенальти, если бы не офсайд. Получившего травму защитника гостей заменил Джо Гомес.

"Ириски" весьма позитивно отреагировали на пропущенный гол и принялись атаковать. Особенно выделялся Доминик Калверт-Левин, доставивший несколько неприятных моментов Адриану.

А на 19-й минуте хозяева восстановили равновесие. Хамес Родригес подал угловой, а Майкл Кин выиграл борьбу на втором этаже у Фабиньо и пробил над руками Адриана — 1:1.

Сравняв счет, "Эвертон" успокоился и отдал инициативу сопернику. До перерыва у "Ливерпуля" могли отличиться Трент Александер-Арнольд и Мане, но выстрел первого со штрафного отразил Пикфорд, а второй промахнулся сам. Еще парочка ударов была заблокирована защитниками.

Во втором тайме команды чуть остепенились, но "ириски" атаковали интереснее благодаря действиям Хамеса. На 59-й минуте только штанга уберегла "красных" от второго пропущенного гола после удара головой Ришарлисона.

Затаившись, на 72-й минуте гости вышли вперед. Мохамед Салах пробил в касание из пределов штрафной после отскочившего к нему от ноги Йерри Мины мячу — 1:2.

Гол Салаха вскрыл игру. "Эвертон" принялся рисковать, и на 77-й минуте "Ливерпуль" этим едва не воспользовался — Матип бил головой после подачи углового, но Пикфорд в блестящем прыжке спас свою команду.

А спустя всего четыре минуты "ириски" были вознаграждены за свою настойчивость. Калверт-Левин выпрыгнул в стиле Криштиану Роналду и пробил головой с отскоком от газона после подачи с фланга от Диня — 2:2.

Игра и дальше была довольно веселой, и это привело к тому, что на исходе основного времени Ришарлисон получил прямую красную карточку за грубый фол на Алькантаре.

Уже в компенсированное время Джордан Хендерсон поразил ворота Пикфорда с прострела Мане, однако гол не был засчитан из-за офсайда у Садио.

Матч получился в духе дерби, со всеми необходимыми атрибутами. "Эвертон" дважды отыгрывался и в итоге смог набрать ценное очко, сохранив и лидерство в таблице, и прежний отрыв от "Ливерпуля".

"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2020 16:30

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Последние комментарии:




  1. unclearness 17.10.2020 17:09 # unclearness
    Охуеть у кепки сейв

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  2. geniusss 17.10.2020 17:08 # geniusss
    !!!!!!Кепа топ!!!!!!

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  3. grummer 17.10.2020 17:08 # grummer
    объясните вернеру, что он нападающий и ему надо забивать голы

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  4. sellman 17.10.2020 17:08 # sellman
    Лузеркуйня пусть посмотрит, что такое комбинации в футболе

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  5. chelsiukpro 17.10.2020 17:07 # chelsiukpro
    Красный КАЛБАСНИКИ КАРТОНЫЕ сьебитесь накууй от сюда! Ваш матч окончен а вы горите ...

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  6. lfcynwa 17.10.2020 17:07 # lfcynwa
    Челси удачи, Пулисика и Чилуэлла интересно глянуть

    ну и Кристенсена )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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  7. mc-od 17.10.2020 17:05 # mc-od
    03.10.2020 21:49 # удалить
    mc-od

    Команду норм пацанов из города Ливерпуль с чемпиком! ))

    Источник: http://fapl.ru/posts/81326/?c=1

    Заменить бы еще кем получше Андре Гомеша и прочих Алланов, норм пацанов не остановить! P.S. Гыгымонш с победкой.))

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  8. mikkiynwa 17.10.2020 17:05 # mikkiynwa
    Клопп:

    «Я большой сторонник VAR, но вы ожидаете, что они будут принимать правильные решения. Я дал 10 интервью, и все сказали мне, что это не офсайд. Это не поднимает мое настроение».

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  9. goal 17.10.2020 17:05 # goal
    сегодня продлим свою победную серию, жду гол от хаверца

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  10. mikkiynwa 17.10.2020 17:04 # mikkiynwa
    80 млн за говно которое в пустые мажет ахахахахаххахахааа

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  11. sellman 17.10.2020 17:04 # sellman
    Макарзи - сейв сезона

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  12. grummer 17.10.2020 17:04 # grummer
    днище хаверц даже в пустые попасть не может ,ахахаха

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  13. geniusss 17.10.2020 17:02 # geniusss
    Блять что за дегрот комментирует, его можно отправлять на матчи лузерхуя и гейгуннеров

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  14. grummer 17.10.2020 17:02 # grummer
    надеюсь пулисик в первые 20 минут выхватит от уолкота и пойдет в лазарет еще на год

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  15. sausage 17.10.2020 17:02 # sausage
    Джеймса даже свой тренер в старт не ставит. Ну что за топарь!

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  16. mikkiynwa 17.10.2020 17:02 # mikkiynwa
    У ситюганов и членси когда они слышат о травмах игроков ЛФК сердце разрывается от счастья, потому что по - другому они не могут приблизиться к ЛФК, ору

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  17. lovrentiy 17.10.2020 17:02 # lovrentiy
    А кто за ВАРом следил, САФ?

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  18. mufc1994 17.10.2020 16:58 # mufc1994
    Смешно клоппа в грязное очко отодрал крестный отец Карло))

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  19. mikkiynwa 17.10.2020 16:57 # mikkiynwa
    Клопп о состоянии Тьяго после фола Ришарлисона:

    «Мы точно не знаем, что с ним, но это выглядит не очень хорошо».



    Этот петух Ришарлисон уже не первый раз играет грязно)))
    Надеюсь кресты будут порваны у этого уебка из Эвертона)))

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  20. bezviz 17.10.2020 16:56 # bezviz
    эвертон 6.74 \ лузерка 6.96

    трент 6.8, как всегда х.уйня, дерьмино 6.7

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