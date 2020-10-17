"Эвертон" и "Ливерпуль" поделили очки

Дважды отыгрываясь по ходу матча, "Эвертон" свел вничью 237-е мерсисайдское дерби против "Ливерпуля" — 2:2.

Относительно победы 4:2 над "Брайтоном" в стартовый состав "ирисок" вернулись Аллан и Андре Гомеш, заменив Тома Дэвиса и Гульфи Сигурдссона.



Переболев коронавирусом, в старт "красных" внедрились Тиаго Алькантара и Садио Мане. Двумя другими новыми лицами относительно поражения 7:2 от "Астон Виллы" стали Жоэль Матип и Джордан Хендерсон.



"Ливерпулю" потребовалось две с небольшим минуты, чтобы открыть счет. Энди Робертсон обыграл на левом краю штрафной Шеймуса Коулмена, после чего прострелил на линию вратарской, где Мане лишь оставалось подставить ногу — 0:1.



Спустя считанные минуты голкипер хозяев Джордан Пикфорд вывел из строя Виргила Ван Дейка, который заработал бы пенальти, если бы не офсайд. Получившего травму защитника гостей заменил Джо Гомес.



"Ириски" весьма позитивно отреагировали на пропущенный гол и принялись атаковать. Особенно выделялся Доминик Калверт-Левин, доставивший несколько неприятных моментов Адриану.



А на 19-й минуте хозяева восстановили равновесие. Хамес Родригес подал угловой, а Майкл Кин выиграл борьбу на втором этаже у Фабиньо и пробил над руками Адриана — 1:1.



Сравняв счет, "Эвертон" успокоился и отдал инициативу сопернику. До перерыва у "Ливерпуля" могли отличиться Трент Александер-Арнольд и Мане, но выстрел первого со штрафного отразил Пикфорд, а второй промахнулся сам. Еще парочка ударов была заблокирована защитниками.



Во втором тайме команды чуть остепенились, но "ириски" атаковали интереснее благодаря действиям Хамеса. На 59-й минуте только штанга уберегла "красных" от второго пропущенного гола после удара головой Ришарлисона.



Затаившись, на 72-й минуте гости вышли вперед. Мохамед Салах пробил в касание из пределов штрафной после отскочившего к нему от ноги Йерри Мины мячу — 1:2.



Гол Салаха вскрыл игру. "Эвертон" принялся рисковать, и на 77-й минуте "Ливерпуль" этим едва не воспользовался — Матип бил головой после подачи углового, но Пикфорд в блестящем прыжке спас свою команду.



А спустя всего четыре минуты "ириски" были вознаграждены за свою настойчивость. Калверт-Левин выпрыгнул в стиле Криштиану Роналду и пробил головой с отскоком от газона после подачи с фланга от Диня — 2:2.



Игра и дальше была довольно веселой, и это привело к тому, что на исходе основного времени Ришарлисон получил прямую красную карточку за грубый фол на Алькантаре.



Уже в компенсированное время Джордан Хендерсон поразил ворота Пикфорда с прострела Мане, однако гол не был засчитан из-за офсайда у Садио.



Матч получился в духе дерби, со всеми необходимыми атрибутами. "Эвертон" дважды отыгрывался и в итоге смог набрать ценное очко, сохранив и лидерство в таблице, и прежний отрыв от "Ливерпуля".



"Эвертон" — "Ливерпуль". Отчет о матче