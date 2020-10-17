Лэмпард обнадежил Рюдигера

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что у защитника Антонио Рюдигера есть все шансы вернуть свое место в команде.

Рюдигер оказался на обочине планов Лэмпарда с появлением на "Стэмфорд Бридж" опытнейшего Тиаго Силвы и в этом сезоне еще не сыграл ни минуты за "синих".



Несмотря на ряд вариантов, Антонио так и не покинул "Челси" в летнее трансферное окно. 27-летний немец уже объявил о своих планах сражаться за место в составе "синих", и Лэмпард это приветствует.



"Каждый игрок может попасть в стартовый состав, в заявку на матч. Все в руках самих игроков. Я поступаю так, как лучше всего для команды и для клуба, и игроки знают это".



"Прелесть трансферного окна в том, что теперь оно закрылось, и мы можем сосредоточиться на работе. Теперь мы знаем, каков наш состав. В этом отношении Тони в одинаковом положении с любым другим игроком", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.