Уайлдер призывает отменить матчи сборных на время пандемии
Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер призвал отменить матчи сборных на время пандемии коронавируса.
Международные перерывы всегда были головной болью для клубов Премьер-Лиги, но в эпоху пандемии — особенно. Любой игрок рискует подхватить инфекцию или оказаться под карантином из-за близкого контакта с инфицированным.
По мнению Уайлдера, ничего страшного не случится, если международный футбол будет поставлен на паузу до нормализации ситуации.
"У нас есть некоторые проблемы с одним из игроков. Я не могу сказать точно, будет он доступен в этот уикенд или нет, мы все еще ведем диалог с властями".
"Если честно, я разделяю точку зрения, что матчи сборных нужно отменить на время пандемии. Думаю, в данный момент это довольно сложная ситуация для каждого".
"В одной стране тебя заставляют держать дистанцию в полтора метра, в другой — два метра, а наши парни разлетаются по всему миру".
"Уверен, в финансовом отношении многие Федерации футбола и страны выживут и без международных матчей".
"Эта ситуация далека от приемлемой или комфортной. Мы едва провели несколько матчей, как игроки разъехались по сборным", — цитирует Уайлдера ITV.
17.10.2020 15:00
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