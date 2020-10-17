Барнс впечатлен трансферами Тиаго и Жоты

Легенда "Ливерпуля" Джон Барнс выразил свое восхищение новичками "красных" Тиаго Алькантарой и Диогу Жотой.

Незадолго до закрытия трансферного окна чемпионы Премьер-Лиги заключили две сделки на общую сумму в 70 миллионов фунтов, выписав Алькантару из "Баварии" и Жоту из "Вулверхэмптона".



Барнс считает, что Тиаго сделает игру "Ливерпуля" разнообразнее, тогда как Жота станет отличной подстраховкой для трио нападения.



"Это два превосходных приобретения. Оба игрока способны приносить пользу первой команде на протяжении длительного времени".



"Особенно Тиаго. Он придает полузащите нечто особенное. Когда "Челси" остался вдесятером, Тиаго сразу же проявил себя как самый важный игрок, потому что "Ливерпуль" нуждался в креативности в глубине полузащиты".



"Тиаго является качественным вариантом для Клоппа без снижения уровня игры в полузащите. Прежде этого, наверное, не было".



"Что касается Жоты, то не факт, что он возьмет и вытеснит кого-либо из тройки нападения. Но, думаю, Клопп уже может полагаться на него больше, чем на Дивока Ориги или Джердана Шакири", — сообщил Барнс Liverpool Echo.