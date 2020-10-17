Лэмпард объяснил крупные траты "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил, что масштабная трансферная кампания его клуба была вынужденной мерой.

В это трансферное окно Лэмпард потратил свыше 200 миллионов фунтов на трансферы, укрепив свою команду с помощью Хакима Зийеша, Тимо Вернера, Кая Хаверца, Бена Чилуэлла, Эдуара Менди и свободного агента Тиаго Силвы.



Лэмпард объясняет такую активность своего клуба тем, что "синих" лишились Эдена Азара в прошлом году, а вдобавок некоторое время находились под трансферным запретом, поэтому покупки назрели.



"На мой взгляд, мы лишились, наверное, лучшего игрока в лиге. Мы не могли никого купить в то время, поэтому в прошлом году сосредоточились на работе на поле".



"Команды, которые стремятся быть около топ-6 и выше, тратили в прошлом году и снова потратились этим летом".



"Эти команды имели возможность интегрировать новичков в свои составы в прошлом году. Кроме того, мы стремимся конкурировать с командами выше нас, которые строят свои составы уже долгое время".



"Мы хотим построить свой состав. Мы пропустили два окна, и теперь мы наверстываем упущенное, купив игроков, которые сделают нас сильнее", — цитирует Лэмпарда Goal.