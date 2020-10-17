Анчелотти жаждет узнать, насколько "Эвертон" далек от "Ливерпуля"

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти считает, что дерби против "Ливерпуля" позволит реально оценить прогресс его команды.

Заметно окрепнув при Анчелотти, в том числе благодаря летним трансферам, новый сезон Премьер-Лиги "Эвертон" начал с четырех побед из четырех возможных.



К дерби с "Ливерпулем" "ириски" подходят в качестве единоличного лидера Премьер-Лиги, однако Анчелотти отлично понимает, что во многих аспектах игры "красные" по-прежнему лучше.



"Я хочу поблагодарить Юргена Клоппа, который назвал нас своим конкурентом. Быть конкурентом "Ливерпуля" — это очень хорошо для нас".



"Но "Ливерпуль" выступает так успешно. Думаю, мы не слишком далеки от них, но все-таки далеки. И в субботу будет хорошая проверка того, насколько мы далеки".



"Они — лучшие, они были лучше всех в прошлом сезоне, они являются одной из лучших команд в мире, так что это замечательное испытание", — цитирует Анчелотти Sky Sports.