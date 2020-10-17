Игрок академии "Ливерпуля" рассказал, как умышленно травмировал партнера по команде

Бывший игрок академии "Ливерпуля" Том Брюитт вспомнил, что умышленно травмировал партнера по команде, чтобы получить шанс у главного тренера "красных" Юргена Клоппа.

По ходу сезона 2015/16 "Ливерпуль" столкнулся с эпидемией травм, и Клоппу нужно было проявить изобретательность в преддверии матча Кубка Англии против "Эксетера", составляя линию обороны.



Брюитт, который минувшим летом покинул "Ливерпуль", не получив новый контракт, и теперь выступает "Моркам", видел тот матч как шанс для себя пробиться в первую команду.



"Я должен был сделать это, чего бы это мне ни стоило. Если это значило, что нужно ранить кого-нибудь или пожертвовать отношениями с кем-либо, я был готов. Я просто отчаянно хотел сыграть за "Ливерпуль" и только".



"Из-за кризиса травм Юрген собирался использовать Хосе Энрике в центре обороны и отозвать Тиаго Илори из аренды. До первой недели января мы не знали об этом, поэтому в конце декабря у меня в голове была мысль, что либо я, либо Дэн Клири дебютируем за первую команду "Ливерпуля" в том матче".



"У меня с Дэном всегда были честные отношения, но, думаю, я с ними покончил. Я решил для себя, что это либо я, либо он, поэтому я сделал его своей мишенью на тренировках".



"До Рождества и затем в период между Рождеством и Новым годом я старался держаться рядом с ним во время тренировочных матчей и просто бил его. Я не пытался сильно его ударить, я просто пытался ударить его достаточно для того, чтобы он выбыл из строя, и я бы сыграл".



"Где-то за неделю до матча с "Эксетером" я жестко сыграл против него во время игры семеро на семеро, и он решил ответить взаимностью".



"Я выждал лишнюю долю секунды и абсолютно переиграл его, вернув мяч обратно с помощью плохого подката. Я знал, что это плохой подкат, я сделал это умышленно, и я не особо этим горжусь".



"Но в то же время мне не стыдно, потому что у себя в голове я понимал: либо я, либо он. И я выбрал себя".



"Случилась небольшая потасовка, и, кажется, его удалили за то, как он отреагировал. Он имел право злиться на меня, потому что это накипело. Так я закончил его сезон".



"Следующие две недели он передвигался на костылях. Я не мог сказать, что миссия была успешно выполнена, потому что, думаю, это было немного жестоко — я не хотел навредить ему, мне просто требовалось, чтобы он пропустил тот матч", — цитирует Брюитта Daily Mail.



К сожалению для Брюитта, его самого настигла карма. На следующей неделе Том получил сотрясение и матч с "Эксетером" пропустил, так никогда и не сыграв за первую команду "Ливерпуля".