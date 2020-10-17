Брюс хочет, чтобы Магуайр сыграл против "Ньюкасла"

Стив Брюс Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс попросил "Манчестер Юнайтед" выпустить защитника Харри Магуайра против его команды.

Своей игрой на старте нового сезона за "Юнайтед" и за сборную Англии Магуайр, будучи самым дорогим защитником в мире, вызвал немало вопросов.

Не исключено, что Магуайр получит передышку во время выезда к "Ньюкаслу" в субботу, однако Брюс, который сам выступал за "красных дьяволов" на позиции центрального защитника, считает, что Харри должен сыграть.

"Он твой капитан. Единственный способ преодолеть такого рода ситуации, когда все против тебя, — это играть".

"Я знаю, что за человек Харри. Он настоящий профессионал и хороший парень. Это первый раз за четыре-пять лет, когда у него случился легкий спад. Он высоко взлетел — от "Халла" до "Лестера" и затем до капитана "Юнайтед".

"Но ты должен воодушевить его и продолжать использовать его в матчах. Играя, он сможет преодолеть это. Один уверенный уикенд, и все вернется в норму. Потому что мастерство остается при нем", — цитирует Брюса Daily Mail.


Метки Брюс, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2020 09:00

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