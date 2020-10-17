Брюс хочет, чтобы Магуайр сыграл против "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс попросил "Манчестер Юнайтед" выпустить защитника Харри Магуайра против его команды.

Своей игрой на старте нового сезона за "Юнайтед" и за сборную Англии Магуайр, будучи самым дорогим защитником в мире, вызвал немало вопросов.



Не исключено, что Магуайр получит передышку во время выезда к "Ньюкаслу" в субботу, однако Брюс, который сам выступал за "красных дьяволов" на позиции центрального защитника, считает, что Харри должен сыграть.



"Он твой капитан. Единственный способ преодолеть такого рода ситуации, когда все против тебя, — это играть".



"Я знаю, что за человек Харри. Он настоящий профессионал и хороший парень. Это первый раз за четыре-пять лет, когда у него случился легкий спад. Он высоко взлетел — от "Халла" до "Лестера" и затем до капитана "Юнайтед".



"Но ты должен воодушевить его и продолжать использовать его в матчах. Играя, он сможет преодолеть это. Один уверенный уикенд, и все вернется в норму. Потому что мастерство остается при нем", — цитирует Брюса Daily Mail.