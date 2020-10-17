Сульшер взял на себя вину за плохой старт МЮ в сезоне

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер взял на себя вину за неудачный старт команды в новом сезоне.

В трех первых матчах Премьер-Лиги "красные дьяволы" продемонстрировали ужасный футбол и набрали лишь три очка, в результате чего сейчас находятся в двух строчках от зоны вылета.



Ко многим игрокам команды Сульшера есть большие вопросы, включая Харри Магуайра, Поля Погба и даже Бруну Фернандеша, однако норвежский специалист спешит на амбразуру, чтобы оградить своих подопечных от критики.



"Вам следует акцентировать внимание на мне, потому что это я главный тренер, и я несу ответственность".



"Я поднимаю свои руки, чтобы вы направили свой прожектор на меня. Прошлый сезон тоже начинался сложно для нас, из первых девяти матчей мы выиграли два".



"Но если ты имеешь отношение к "Манчестер Юнайтед" как игрок или член тренерского штаба, ты привык к подобному. Ты должен обладать силой духа, и для меня этот период является очередной возможность доказать игрокам и донести до них, как сильно мы верим в них".



"Нам важно сосредоточиться лишь на следующем матче, потому что я знаю, что эти игроки способны добиваться хороших результатов и подниматься по таблице", — цитирует Сульшера ESPN.