Мойес: "Хотел, чтобы Бэйл стал моим первым приобретением в МЮ"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, что хотел сделать вингера Гарета Бэйла своим первым приобретением, когда возглавил "Манчестер Юнайтед".

В минувшее трансферное окно "Тоттенхэм" взял Бэйла в аренду до конца сезона у "Реала". Таким образом, Гарет вернулся в Северный Лондон спустя семь лет после отъезда в Мадрид.



Когда в 2013 году Бэйл покидал "Тоттенхэм", в его услугах был заинтересован и Мойес, едва принявший "Юнайтед" из рук ушедшего на пенсию сэра Алекса Фергюсона. "Красные дьяволы" даже перебили предложение "Реала", но Гарет все равно выбрал Королевский клуб.



"Гарет Бэйл был, наверное, первым, о ком я подумал, когда взялся за работу. Мне казалось, что Гарет Бэйл идеально подходит "Манчестер Юнайтед". Он был игроком правильного типа".



"У "Юнайтед" богатая история в отношении фланговых игроков — от Джорджа Беста до Райана Гиггза с кучей других между ними".



"Я хотел, чтобы Гарет Бэйл стал моим первым приобретением в "Манчестер Юнайтед". Но он уже слегка ступил на тропинку по направлению в Мадрид. Я пытался перехватить его. "Манчестер Юнайтед" предложил больше денег, чем "Реал". Они предложили больше денег игроку".



"Мы сделали все возможное, чтобы заполучить игрока. У нас на тренировочной базе уже находился вертолет, чтобы слетать за ним. Мы думали, что у нас есть шанс. Но он выбрал "Реал", и это было великолепное решение, потому что он четыре раза выиграл Лигу Чемпионов. Он построил великолепную карьеру", — цитирует Мойеса Goal.