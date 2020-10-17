5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 17 октября, четырьмя поединками стартует 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 14:30 Онлайн-трансляция



Предыдущий раз "Эвертон" подходил к мерсисайдскому дерби, располагаясь во главе таблицы, в далеком 1989 году. Пока "ириски" идут со 100-процентным результатом, и противостояние не только с соседями, но и с действующими чемпионами Премьер-Лиги станет хорошей проверкой их амбиций. "Ливерпуль" не знают поражений в противостоянии с "Эвертоном" уже 22 матча кряду с учетом всех соревнований.



"Эвертон" рассчитывает на выздоровление к дерби защитников Йерри Мины и Люки Диня, которые вернулись с небольшими травмами из своих сборных. Шеймус Коулмен, Аллан и Андре Гомеш на текущей неделе вернулись к тренировкам.



"Ливерпуль" все еще лишен своего первого номера Алиссона, которого продолжит подменять Адриан. Садио Мане и Тиаго Алькантара переболели коронавирусом. Жоэль Матип вернулся к тренировкам после травмы.



ЧЕЛСИ — САУТГЕМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция



Многочисленные новички "Челси" все еще притираются друг к другу, однако убедительная победа 4:0 над "Кристал Пэлас" перед международным перерывом говорит, что "синие" на правильном пути. "Саутгемптон" чувствует то же самое, стартовав в сезоне с двух поражений, но затем одержав две победы подряд без пропущенных мячей. В прошлой кампании "Челси" уступил дома "святым" со счетом 0:2, но до этого одержал семь побед подряд против команды с южного побережья в рамках чемпионата.



Защитник "Челси" Бен Чилуэлл в порядке, несмотря на досрочное возвращение из сборной Англии. Эдуар Менди получил травму бедра в сборной Сенегала. Тиаго Силва получит возможность отдохнуть. Кристиан Пулишич и Хаким Зийеш снова в строю.



Свой первый матч после возвращения в "Саутгемптон" готов сыграть Тео Уолкотт. Ибраима Диалло надеется дебютировать за свой новый клуб. Мусса Дженепо и Мохаммед Салису травмированы. Стюарт Армстронг не примет участия в матче, потому что едва переболел коронавирусом.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити", располагающийся неожиданно низко в таблице, встретится со своим обидчиком по полуфиналу последнего розыгрыша Кубка Англии. "Арсенал" пока выглядит очень достойно, набрав девять очков из 12 возможных. В девяти последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "горожане" не потерпели ни одного поражения, забивая минимум дважды в каждой из девяти.



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне вернулся с повреждением из сборной Бельгии и ближайшие матчи своего клуба пропустит. Серхио Агуэро едва приступил к полноценным тренировкам. Габриэль Жезус все еще лечится, но Рахим Стерлинг уже здоров.



Наставник "Арсенала" Микель Артета может устроить дебют для Томаса Партея, хотя тот и провел всего одну тренировку со своей новой командой. Киран Тирни на самоизоляции.



НЬЮКАСЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция



"Ньюкасл" пока нестабилен, чередуя всевозможные результаты, но две победы уже одержал. "Манчестер Юнайтед" на старте нового сезона стабилен — стабильно плох по игре, свои единственные три очка набрав невероятным образом в матче против "Брайтона". "Сороки" выиграли две из трех последних домашних встреч с "красными дьяволами" в рамках Премьер-Лиги, хотя до этого выиграли лишь один из 13 таких поединков.



Голкипер "Ньюкасла" Мартин Дубравка, вероятно, задержится в лазарете до декабря. Пол Дамметт, Киран Кларк и Мэтти Лонгстафф уже поправились, но отправлены играть за резерв. Джамал Льюис в порядке, хотя и пропустил последний матч сборной Северной Ирландии.



"Юнайтед" будет лишен дисквалифицированного Антони Мартиаля. Харри Магуайр под вопросом из-за ушиба, полученного в сборной Англии. Эдинсон Кавани находится на самоизоляции. Готов к дебюту Алекс Теллеас.