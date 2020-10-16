Папа римский задержал переговоры Венгера по Уэлбеку

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что он был вынужден поставить на паузу переговоры по нападающему Данни Уэлбеку из-за встречи с Папой римским.

В заключительный день летнего трансферного окна 2014 года Венгеру удалось приобрести Уэлбека у "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов фунтов.



Переговоры осложнялись не только близостью дедлайна, но также конкуренцией со стороны "Тоттенхэма" и тем фактом, что сам Венгер был в отъезде, улетев в Рим на благотворительный матч.



"Когда я прибыл в аэропорт, чтобы улететь на Матч во имя мира, мне сообщили, что Данни Уэлбек переходит в "Тоттенхэм". Мне удалось перехватить его".



"Вообще-то, это забавная история, потому что я участвовал в переговорах весь день. Непосредственно процесс переговоров вели Иван Газидис и Дик Лоу, и они созванивались со мной. У меня на проводе был агент, когда я сказал ему: "Слушай, мне придется повесить трубку, потому что я перед Папой римским!"



"Он сказал мне: "Что?!" Я ответил: "Именно так".



"Мы выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Папой в рамках частной аудиенции. Я был в конце очереди, потому что был вынужден разговаривать по телефону, но в конце концов моя очередь подошла. Так что я сказал: "Слушай, я больше не могу говорить, потому что сейчас я должен встретиться с Папой", — сообщил Венгер The Athletic.