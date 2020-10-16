Папа римский задержал переговоры Венгера по Уэлбеку

Данни Уэлбек и Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что он был вынужден поставить на паузу переговоры по нападающему Данни Уэлбеку из-за встречи с Папой римским.

В заключительный день летнего трансферного окна 2014 года Венгеру удалось приобрести Уэлбека у "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов фунтов.

Переговоры осложнялись не только близостью дедлайна, но также конкуренцией со стороны "Тоттенхэма" и тем фактом, что сам Венгер был в отъезде, улетев в Рим на благотворительный матч.

"Когда я прибыл в аэропорт, чтобы улететь на Матч во имя мира, мне сообщили, что Данни Уэлбек переходит в "Тоттенхэм". Мне удалось перехватить его".

"Вообще-то, это забавная история, потому что я участвовал в переговорах весь день. Непосредственно процесс переговоров вели Иван Газидис и Дик Лоу, и они созванивались со мной. У меня на проводе был агент, когда я сказал ему: "Слушай, мне придется повесить трубку, потому что я перед Папой римским!"

"Он сказал мне: "Что?!" Я ответил: "Именно так".

"Мы выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Папой в рамках частной аудиенции. Я был в конце очереди, потому что был вынужден разговаривать по телефону, но в конце концов моя очередь подошла. Так что я сказал: "Слушай, я больше не могу говорить, потому что сейчас я должен встретиться с Папой", — сообщил Венгер The Athletic.


Метки Арсенал, Венгер, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 17.10.2020 00:16 # brown-ale
    Веня, это был сигнал свыше, что не нужно подписывать это днище.

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  2. gerrard08 16.10.2020 23:13 # gerrard08
    Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер

    уже заебал

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  3. gameboy 16.10.2020 23:12 # gameboy
    Лучше бы переход сорвался.

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