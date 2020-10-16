"Вест Хэм" взял Бенрахму в аренду
"Вест Хэм" взял вингера "Брентфорда" Саида Бенрахму в аренду с последующим выкупом.
Ранее на текущей неделе "Брентфорд" согласился отпустить Бенрахму в "Вест Хэм" за 25 миллионов фунтов, однако в анализах крови Саида были обнаружены некоторые проблемы.
Результаты медицинского обследования привели к тому, что "молотобойцы" не отказались от сделки, но потребовали пересмотреть ее условия.
В конце концов "Вест Хэм" берет Бенрахму в аренду до конца сезона за 4 млн. фунтов с последующим выкупом за 25 млн. фунтов. Как сообщает Sky Sports, постоянный трансфер зависит от дополнительных медицинских тестов, которые ожидают 25-летнего алжирца.
За плечами у Бенрахмы два блестящих сезона за "Брентфорд". В течение этого времени Саид забил 30 голов и отдал 27 результативных передач, зарекомендовав себя одним из самых техничных игроков Чемпионшипа.
"Я очень, очень рад стать частью этой команды. "Вест Хэм" — клуб с историей и является старожилом Премьер-Лиги. Здесь выступали и все еще выступают хорошие игроки. Это огромный клуб в Англии".
"Я поговорил с тренером, поэтому я точно знаю, каковы его ожидания в отношении меня. Я постараюсь оправдать эти ожидания на поле", — сообщил Бенрахма.
16.10.2020 22:00
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Збс. Может даже заиграет.
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