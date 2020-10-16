"Тоттенхэм" купил Джо Родона

"Тоттенхэм" объявил о приобретении центрального защитника "Суонси" и сборной Уэльса Джо Родона. Трансфер оценивается в 15 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.

Неважная игра команды в обороне в прошлом сезоне, а также уход Яна Вертонгена сделали укрепление центра обороны одним из приоритетов для главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо на летнее трансферное окно.



"Тоттенхэм" пытался купить Милана Шкриниара у "Интера" и арендовать Антонио Рюдигера у "Челси", но безуспешно.



Однако в последний день расширенного окна Моуриньо удалось заполучить нужного игрока в лице Родона. Партнер Гарета Бэйла и Бена Дэвиса по валлийской сборной заключил с лондонским клубом контракт до 2025 года и получил 14-й игровой номер.



22-летний Родон является воспитанником "Суонси", дебютировав за первую команду родного клуба два года назад. Всего Джо сыграл 54 матча за "лебедей", еще семь раз примеряя футболку сборной Уэльса.



