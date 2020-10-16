"Тоттенхэм" купил Джо Родона

Джо Родон "Тоттенхэм" объявил о приобретении центрального защитника "Суонси" и сборной Уэльса Джо Родона. Трансфер оценивается в 15 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.

Неважная игра команды в обороне в прошлом сезоне, а также уход Яна Вертонгена сделали укрепление центра обороны одним из приоритетов для главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо на летнее трансферное окно.

"Тоттенхэм" пытался купить Милана Шкриниара у "Интера" и арендовать Антонио Рюдигера у "Челси", но безуспешно.

Однако в последний день расширенного окна Моуриньо удалось заполучить нужного игрока в лице Родона. Партнер Гарета Бэйла и Бена Дэвиса по валлийской сборной заключил с лондонским клубом контракт до 2025 года и получил 14-й игровой номер.

22-летний Родон является воспитанником "Суонси", дебютировав за первую команду родного клуба два года назад. Всего Джо сыграл 54 матча за "лебедей", еще семь раз примеряя футболку сборной Уэльса.


Метки видео, Родон, Суонси, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2020 21:00

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