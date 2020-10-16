"Ливерпуль" отправил Уилсона и Эллиотта в Чемпионшип

"Ливерпуль" отправил своих вингеров Харри Уилсона и Харви Эллиотта в аренду в клубы Чемпионшипа до конца сезона 2020/21.

"Ливерпуль" был открыт к предложениям насчет Уилсона в основное трансферное окно, но лишь хотел продать Харри. "Красным" так и не удалось найти клуб, который бы выложил 20 миллионов фунтов за 23-летнего игрока сборной Уэльса.



Тем не менее, на "Энфилде" Уилсон не остался. Сегодня — в заключительный день расширенного окна — "Ливерпуль" отправил Уилсона в "Кардифф", который стартовал в Чемпионшипе с четырех набранных очков в четырех матчах.



17-летний Эллиотт в свою очередь присоединился к "Блэкберну", который в данный момент располагается в зоне плей-офф Чемпионшипа.



В отличие от Уилсона, на Эллиотта "красные" возлагают большие надежды, и уход Харви связан исключительно с потребностью получать регулярную игровую практику.