"Ливерпуль" отправил Уилсона и Эллиотта в Чемпионшип
"Ливерпуль" отправил своих вингеров Харри Уилсона и Харви Эллиотта в аренду в клубы Чемпионшипа до конца сезона 2020/21.
"Ливерпуль" был открыт к предложениям насчет Уилсона в основное трансферное окно, но лишь хотел продать Харри. "Красным" так и не удалось найти клуб, который бы выложил 20 миллионов фунтов за 23-летнего игрока сборной Уэльса.
Тем не менее, на "Энфилде" Уилсон не остался. Сегодня — в заключительный день расширенного окна — "Ливерпуль" отправил Уилсона в "Кардифф", который стартовал в Чемпионшипе с четырех набранных очков в четырех матчах.
17-летний Эллиотт в свою очередь присоединился к "Блэкберну", который в данный момент располагается в зоне плей-офф Чемпионшипа.
В отличие от Уилсона, на Эллиотта "красные" возлагают большие надежды, и уход Харви связан исключительно с потребностью получать регулярную игровую практику.
16.10.2020 20:00
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К следующему сезону и лигу менять не придётся.
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