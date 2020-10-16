"Юнайтед" продлил контракт с Погба
"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опций и продлил на 12 месяцев контракт полузащитника Поля Погба — до июня 2022.
Ранее днем на пресс-конференции главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверенно заявил, что ближайшие два года года Погба проведет на "Олд Траффорд", и это неспроста.
BBC подтверждает, что истекавший в конце этого сезона контракт 27-летнего игрока сборной Франции был в одностороннем порядке продлен по инициативе клуба.
Сообщается, что "красные дьяволы" предприняли этот шаг еще до того, как на прошлой неделе Погба заявил о своей мечте играть за "Реал".
Продление контракта позволит "Юнайтед" успокоить слухи насчет будущего Погба, а заодно даст клубу время, чтобы подумать насчет нового долгосрочного соглашения с экс-игроком "Ювентуса".
16.10.2020 19:25
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Надеюсь это говно продлили чтобы продать его хотя бы за часть потраченного на него, а не чтобы попытаться удержать в клубе.
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Вот конченые
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