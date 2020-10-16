"Юнайтед" продлил контракт с Погба

"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опций и продлил на 12 месяцев контракт полузащитника Поля Погба — до июня 2022.

Ранее днем на пресс-конференции главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверенно заявил, что ближайшие два года года Погба проведет на "Олд Траффорд", и это неспроста.



BBC подтверждает, что истекавший в конце этого сезона контракт 27-летнего игрока сборной Франции был в одностороннем порядке продлен по инициативе клуба.



Сообщается, что "красные дьяволы" предприняли этот шаг еще до того, как на прошлой неделе Погба заявил о своей мечте играть за "Реал".



Продление контракта позволит "Юнайтед" успокоить слухи насчет будущего Погба, а заодно даст клубу время, чтобы подумать насчет нового долгосрочного соглашения с экс-игроком "Ювентуса".