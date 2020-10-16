Сабалета завершил игровую карьеру

Бывший защитник "Манчестер Сити" и "Вест Хэма" Пабло Сабалета объявил о завершении игровой карьеры.

Сабалета прибыл в "Сити" летом 2008 — за один день до того, как шейх Мансур приобрел клуб с "Этихад".



Пабло стал свидетелем и непосредственным участником становления "Сити" как топ-клуба, за девять лет выиграв с "горожанами" два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.



В 2017 Сабалета свободным агентом ушел в "Вест Хэм", где сыграл 80 матчей в течение трех сезонов.



В июне этого года "молотобойцы" подтвердили расставание с Сабалетой, который, так и найдя другой клуб, решил повесить бутсы на гвоздь.



За свою карьеру 35-летний защитник также провел 58 матчей за сборную Аргентины, достигнув финала ЧМ-2014 в Бразилии.