Лэмпард предвкушает дебют Зийеша за "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил готовность вингера Хакима Зийеша дебютировать за "синих".

Зийеш, купленный у "Аякса" за 38 миллионов фунтов, получил травму колена во время предсезонного матча против "Брайтона" 29 августа, а потому начало новой кампании пропустил.



Однако сейчас 27-летний вингер уже в полном порядке, в прошлый уикенд сыграв полчаса за сборную Марокко. Это позволяет Лэмпарду устроить дебют для своего новичка в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу.



"Хаким Зийеш в заявке — его форма недостаточна, чтобы выйти в старте, но мы надеемся, он сыграет несколько минут".



Есть ощущение, что Хаким присоединился к нам очень давно, но в то же время он не играл с момента досрочного завершения голландской лиги из-за карантина".



"Прошло много времени, в течение которого он так упорно трудился. Он продемонстрировал великолепный профессионализм и был очень хорош на тренировках".



"Теперь мы лишь нуждаемся в игровых минутах для него, поэтому, конечно, я нахожусь в предвкушении его дебюта. Мы пригласили его в клуб, чтобы он создавал моменты для нас и проявлял свой талант", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.