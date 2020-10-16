Сульшер обещает, что Погба останется в МЮ до 2022 года

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что ближайшие два года полузащитник Поль Погба проведет на "Олд Траффорд".

Этот международный перерыв ознаменовался новой волной спекуляций насчет будущего Погба. Сперва Поль лично заявил, что мечтает играть за "Реал". Затем появились слухи, что о приглашении игрока сборной Франции следующим летом задумывается "Барселона".



Однако Сульшер уверяет, что обозримом будущем Погба никуда не уйдет. Из слов Оле Гуннара также следует, что "Юнайтед" воспользуется своей опцией и продлит на 12 месяцев истекающий в конце этого сезона контракт Поля.



"Поль наш игрок. Он пробудет здесь еще два года, и я уверен, Поль сосредоточен на том, чтобы играть как можно лучше за нас".



"Мы хотим видеть лучший футбол в исполнении Поля, и, уверен, в ближайшие пару лет мы непременно его увидим", — цитирует Сульшера talkSPORT.