Гвардиола подтвердил потерю Де Брюйне на матч с "Арсеналом"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Кевин Де Брюйне пропустит матч Премьер-Лиги против "Арсенала".
Напомним, Де Брюйне досрочно вернулся из сборной Бельгии, получив травму в матче Лиги Наций против Англии на "Уэмбли" в минувшее воскресенье.
И хотя главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес называл поспешный отъезд Кевина в клуб "мерой предосторожности", Гвардиола ожидает, что его ключевой игрок проведет в лазарете некоторое время.
"Состояние игроков, вернувшихся из сборных, чуть лучше, чем в предыдущий раз. К сожалению, Кевин выбыл из строя. Остальные игроки вернулись здоровыми. Травма Кевина незначительна, но ближайшие матчи он пропустит", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Также Гвардиола подтвердил, что субботний матч с "Арсеналом" точно пропустит нападающий Габриэль Жезус.
16.10.2020 16:15
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