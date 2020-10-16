Гвардиола подтвердил потерю Де Брюйне на матч с "Арсеналом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что полузащитник Кевин Де Брюйне пропустит матч Премьер-Лиги против "Арсенала".

Напомним, Де Брюйне досрочно вернулся из сборной Бельгии, получив травму в матче Лиги Наций против Англии на "Уэмбли" в минувшее воскресенье.



И хотя главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес называл поспешный отъезд Кевина в клуб "мерой предосторожности", Гвардиола ожидает, что его ключевой игрок проведет в лазарете некоторое время.



"Состояние игроков, вернувшихся из сборных, чуть лучше, чем в предыдущий раз. К сожалению, Кевин выбыл из строя. Остальные игроки вернулись здоровыми. Травма Кевина незначительна, но ближайшие матчи он пропустит", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.



Также Гвардиола подтвердил, что субботний матч с "Арсеналом" точно пропустит нападающий Габриэль Жезус.