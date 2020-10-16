Бенрахма провалил медобследование в "Вест Хэме"

Саид Бенрахма Вингер "Брентфорда" Саид Бенрахма провалил медицинское обследование в "Вест Хэме", что ставит трансфер под угрозу.

Ранее на текущей неделе "Брентфорд" принял предложение "Вест Хэма" по 25-летнему Бенрахме в размере 25 миллионов фунтов.

Накануне Саид прошел медобследование, с неутешительными результатами которого "молотобойцы" ознакомились сегодня утром.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, обнаруженные у игрока сборной Алжира проблемы со здоровьем связаны с исследованием крови.

Пока нельзя сказать, что сделка сорвалась. Два клуба продолжают переговоры о реструктуризации сделки — ясно лишь то, что платить за Бенрахму 25 млн. фунтов "Вест Хэм" уже не будет.


Метки Бенрахма, Брентфорд, Вест Хэм

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2020 15:00

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