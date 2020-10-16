Бенрахма провалил медобследование в "Вест Хэме"

Вингер "Брентфорда" Саид Бенрахма провалил медицинское обследование в "Вест Хэме", что ставит трансфер под угрозу.

Ранее на текущей неделе "Брентфорд" принял предложение "Вест Хэма" по 25-летнему Бенрахме в размере 25 миллионов фунтов.



Накануне Саид прошел медобследование, с неутешительными результатами которого "молотобойцы" ознакомились сегодня утром.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, обнаруженные у игрока сборной Алжира проблемы со здоровьем связаны с исследованием крови.



Пока нельзя сказать, что сделка сорвалась. Два клуба продолжают переговоры о реструктуризации сделки — ясно лишь то, что платить за Бенрахму 25 млн. фунтов "Вест Хэм" уже не будет.