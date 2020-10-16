Сульшер: "Люди пытаются создать раскол в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не позволит своим критикам создать раскол внутри команды.

На текущей неделе полузащитнику Бруну Фернандешу пришлось отбиваться от слухов насчет своего конфликта с Сульшером в перерыве проигранного "красными дьяволами" матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (1:6).



Сульшер считает, что за этими историями стоят люди, которые желают зла "Юнайтед", поэтому советует своему подопечному привыкнуть к потоку негатива при плохих результатах.



"Это поражение — одна из тех вещей, которые ты должен как можно скорее забыть и двигаться дальше. Мы знаем, что люди снаружи пытаются вызвать раскол внутри нас".



"Думаю, Бруну очень хорошо высказался по поводу нашей сплоченности и того, что мы должны оставаться вместе. Нельзя слушать каждого снаружи. Нам просто нужно преодолеть это".



"С момента своего перехода в клуб Бруну проиграл два матча, а перешел он в феврале. Однако эти два поражения последовали практически подряд. Поэтому он не привык проигрывать с нами в лиге".



"Теперь, Бруну, добро пожаловать в "Манчестер Юнайтед". Вот что случается, когда ты проигрываешь пару матчей. Люди будут пытаться расколоть нас".



"Но этому не бывать, потому что этот коллектив хочет работать сообща и оставаться сплоченным", — цитирует Сульшера BBC.