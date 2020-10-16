Сульшер: "Люди пытаются создать раскол в "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Бруну Фернандеш Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не позволит своим критикам создать раскол внутри команды.

На текущей неделе полузащитнику Бруну Фернандешу пришлось отбиваться от слухов насчет своего конфликта с Сульшером в перерыве проигранного "красными дьяволами" матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (1:6).

Сульшер считает, что за этими историями стоят люди, которые желают зла "Юнайтед", поэтому советует своему подопечному привыкнуть к потоку негатива при плохих результатах.

"Это поражение — одна из тех вещей, которые ты должен как можно скорее забыть и двигаться дальше. Мы знаем, что люди снаружи пытаются вызвать раскол внутри нас".

"Думаю, Бруну очень хорошо высказался по поводу нашей сплоченности и того, что мы должны оставаться вместе. Нельзя слушать каждого снаружи. Нам просто нужно преодолеть это".

"С момента своего перехода в клуб Бруну проиграл два матча, а перешел он в феврале. Однако эти два поражения последовали практически подряд. Поэтому он не привык проигрывать с нами в лиге".

"Теперь, Бруну, добро пожаловать в "Манчестер Юнайтед". Вот что случается, когда ты проигрываешь пару матчей. Люди будут пытаться расколоть нас".

"Но этому не бывать, потому что этот коллектив хочет работать сообща и оставаться сплоченным", — цитирует Сульшера BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2020 14:00

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  1. vyrentz 16.10.2020 15:16 # vyrentz
    Оставь надежду всяк сюда входящий

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  2. yamateh 16.10.2020 14:36 # yamateh
    Однако эти два поражения последовали практически подряд. Поэтому он не привык проигрывать с нами в лиге".

    "Теперь, Бруну, добро пожаловать в "Манчестер Юнайтед"

    Источник: http://fapl.ru/posts/81588/?c=1

    норм орнул

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