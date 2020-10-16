Сульшер поддержал Магуайра

Харри Магуайр Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поддержал Харри Магуайра, а также сообщил, что самый дорогой защитник в мире вернулся из сборной Англии с травмой.

В минувшую среду Магуайр схлопотал удаление за две нелепые желтые карточки в матче Лиги Наций между сборными Англии и Дании. Тем самым Харри продлил свою черную полосу, которая длится с инцидента на Миконосе во время летних каникул.

Если Магуайр и не сыграет против "Ньюкасла" в субботу, то исключительно из-за травмы, а не из-за желания Сульшера дать передышку 27-летнему защитнику.

"В футболе к тебе постоянно приковано внимание. Когда Харри является частью команды, которая обыгрывает Бельгию, первую сборную в мире, это обычный день. Но когда тебя удаляют, ты попадаешь в газетные заголовки. Это часть футбола, здесь бывают взлеты и падения, и тебе нужно принять это".

"Харри — очень стойкий парень, и он знает, что его это не надломит. Он хочет играть и исправиться за пару последних матчей. Его критиковали, но перед самым удалением он получил ушиб, и мы осмотрим его сегодня", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Сульшер, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2020 13:00

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  1. mancunia-planet 16.10.2020 13:30 # mancunia-planet
    Типа получил ушиб, возможно не сыграет

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  2. manutd-20champ 16.10.2020 13:23 # manutd-20champ
    ему нужно перекурить, собрать все свои извилины в кучу (если они у него есть).
    и двигаться дальше.

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