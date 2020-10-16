Сульшер поддержал Магуайра

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поддержал Харри Магуайра, а также сообщил, что самый дорогой защитник в мире вернулся из сборной Англии с травмой.

В минувшую среду Магуайр схлопотал удаление за две нелепые желтые карточки в матче Лиги Наций между сборными Англии и Дании. Тем самым Харри продлил свою черную полосу, которая длится с инцидента на Миконосе во время летних каникул.



Если Магуайр и не сыграет против "Ньюкасла" в субботу, то исключительно из-за травмы, а не из-за желания Сульшера дать передышку 27-летнему защитнику.



"В футболе к тебе постоянно приковано внимание. Когда Харри является частью команды, которая обыгрывает Бельгию, первую сборную в мире, это обычный день. Но когда тебя удаляют, ты попадаешь в газетные заголовки. Это часть футбола, здесь бывают взлеты и падения, и тебе нужно принять это".



"Харри — очень стойкий парень, и он знает, что его это не надломит. Он хочет играть и исправиться за пару последних матчей. Его критиковали, но перед самым удалением он получил ушиб, и мы осмотрим его сегодня", — цитирует Сульшера Daily Mirror.