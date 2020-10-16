Клопп ожидал прорыва от Калверт-Левина

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ожидал прорыва в развитии нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина.

С сезона 2013/14 "Эвертон" никогда не финишировал в Премьер-Лиге выше седьмого места, а в прошлой кампании занял только 12-ю строчку.



Однако "ириски" имеют все шансы это исправить в нынешнем сезоне, который они начали просто блестяще. Ключом к отличной игре мерсисайдской команды стала форма Калверт-Левина, забившего уже девять голов, включая два хет-трика, и Клопп этим не удивлен.



"Я действительно ожидал, что Калверт-Левин совершит большие шаги в своем развитии в ближайшие годы, и он сделал это".



"Он обладает всем необходимым для нападающего топ-уровня: габаритами, мобильностью, скоростью, желание, техникой, он очень, очень хорош в воздухе, хорошо бьет головой и обеими ногами".



"А теперь все это работает вместе благодаря первоклассным игрока в лице Хамеса и Ришарлисона на флангах, Аллану или Сигурдссону в центре", — цитирует Клоппа BBC.