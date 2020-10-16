Венгер объяснил, почему в своей книге не упоминает Моуриньо

Арсен Венгер и Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему в своей новой книге он совершенно не упоминает своего многолетнего соперника Жозе Моуриньо.

Внимательные болельщики могли заметить, что Венгер чрезвычайно активно общался с прессой в этот международный перерыв. Это связано с выходом в свет автобиографической книги Арсена под названием "My Life in Red and White" ("Моя жизнь в красном и белом").

Французский специалист в деталях описывает свое противостояние с экс-наставником "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном, а вот насчет Моуриньо в книге ничего не говорится, и на то есть причина.

"Я не хотел написать книгу, которая акцентируется на каких-либо различиях. Я хотел, чтобы она была позитивной. И с сэром Алексом у меня было больше язвительных сражений, чем с Жозе Моуриньо", — цитирует Венгера Daily Mirror.


Метки Арсенал, Венгер, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2020 11:00

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  1. gameboy 16.10.2020 12:06 # gameboy
    Потому что у него горело.
    И потому что книга не о срачах

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  2. dilfay92 16.10.2020 11:40 # dilfay92
    Все знают что в книге звездой был бы Моуринью

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  3. sexan 16.10.2020 11:17 # sexan
    Жозе умеет напрягать людей, а Венгера тем более. Венгер только что прошёл весь сезон АПЛ без поражений, а тут нарисовался молодой Жозе и сразу пошёл напряг. Таков уж Жозе, особенный хуле.

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