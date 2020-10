Венгер объяснил, почему в своей книге не упоминает Моуриньо

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему в своей новой книге он совершенно не упоминает своего многолетнего соперника Жозе Моуриньо.

Внимательные болельщики могли заметить, что Венгер чрезвычайно активно общался с прессой в этот международный перерыв. Это связано с выходом в свет автобиографической книги Арсена под названием "My Life in Red and White" ("Моя жизнь в красном и белом").



Французский специалист в деталях описывает свое противостояние с экс-наставником "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном, а вот насчет Моуриньо в книге ничего не говорится, и на то есть причина.



"Я не хотел написать книгу, которая акцентируется на каких-либо различиях. Я хотел, чтобы она была позитивной. И с сэром Алексом у меня было больше язвительных сражений, чем с Жозе Моуриньо", — цитирует Венгера Daily Mirror.