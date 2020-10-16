Венгер объяснил, почему в своей книге не упоминает Моуриньо
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему в своей новой книге он совершенно не упоминает своего многолетнего соперника Жозе Моуриньо.
Внимательные болельщики могли заметить, что Венгер чрезвычайно активно общался с прессой в этот международный перерыв. Это связано с выходом в свет автобиографической книги Арсена под названием "My Life in Red and White" ("Моя жизнь в красном и белом").
Французский специалист в деталях описывает свое противостояние с экс-наставником "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном, а вот насчет Моуриньо в книге ничего не говорится, и на то есть причина.
"Я не хотел написать книгу, которая акцентируется на каких-либо различиях. Я хотел, чтобы она была позитивной. И с сэром Алексом у меня было больше язвительных сражений, чем с Жозе Моуриньо", — цитирует Венгера Daily Mirror.
16.10.2020 11:00
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Потому что у него горело.
И потому что книга не о срачах
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Все знают что в книге звездой был бы Моуринью
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Жозе умеет напрягать людей, а Венгера тем более. Венгер только что прошёл весь сезон АПЛ без поражений, а тут нарисовался молодой Жозе и сразу пошёл напряг. Таков уж Жозе, особенный хуле.
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