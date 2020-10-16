Фердинанд советует Сульшеру убрать Магуайра из состава

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд посоветовал главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру на время вывести защитника Харри Магуайра из состава команды.

В неважной форме начав новый сезон со своим клубом, в минувшую среду Магуайр схлопотал удаление в матче за сборную Англии против Дании.



Исходя из собственного опыта, Фердинанд чувствует, что самому дорогому защитнику в мире требуется передышка, чтобы привести себя в порядок.



"В этих ситуациях, в которых я сам бывал, тебе порой требуется, чтобы тебя вытащили из печи. Думаю, Оле отводится довольно важная роль в этом".



"Возможно, стоит дать ему время немного передохнуть, собраться с мыслями и восстановить уверенность в себе".



"Помню, однажды меня отстранили от участия в матче. То был выезд к "Мидлсбро". Тренер (Алекс Фергюсон) поговорил со мной и сказал: "Вернись к основам, хорошо тренируйся, и тогда ты вернешься".



"Так и случилось, со мной все было нормально. Просто порой тебе помогает, когда с твоих плеч снимают это бремя", — цитирует Фердинанда BBC.



Тем временем, как утверждает Daily Mail, сам Магуайр не будет просить Сульшера о перерыве.