Фердинанд советует Сульшеру убрать Магуайра из состава

Харри Магуайр Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд посоветовал главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру на время вывести защитника Харри Магуайра из состава команды.

В неважной форме начав новый сезон со своим клубом, в минувшую среду Магуайр схлопотал удаление в матче за сборную Англии против Дании.

Исходя из собственного опыта, Фердинанд чувствует, что самому дорогому защитнику в мире требуется передышка, чтобы привести себя в порядок.

"В этих ситуациях, в которых я сам бывал, тебе порой требуется, чтобы тебя вытащили из печи. Думаю, Оле отводится довольно важная роль в этом".

"Возможно, стоит дать ему время немного передохнуть, собраться с мыслями и восстановить уверенность в себе".

"Помню, однажды меня отстранили от участия в матче. То был выезд к "Мидлсбро". Тренер (Алекс Фергюсон) поговорил со мной и сказал: "Вернись к основам, хорошо тренируйся, и тогда ты вернешься".

"Так и случилось, со мной все было нормально. Просто порой тебе помогает, когда с твоих плеч снимают это бремя", — цитирует Фердинанда BBC.

Тем временем, как утверждает Daily Mail, сам Магуайр не будет просить Сульшера о перерыве.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2020 10:00

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