Венгер рассказал, на что променял бы медаль "Непобедимых"

Бывший наставник "Арсенал" Арсен Венгер назвал вещь, о которой он жалеет больше всего и ради которой даже отдал бы титул Премьер-Лиги из легендарного сезона 2003/04.

В сезоне 2003/04 "Непобедимые" Венгер выиграли Премьер-Лигу, не потерпев ни одного поражения, и это достижение до сих пор остается уникальным.



Однако Арсен отдал бы ту чемпионскую медаль, если бы смог исправить упущение 2006 года, когда "Арсенал" был в шаге от победы в Лиге Чемпионов, но уступил в финале "Барселоне" со счетом 2:1.



"Да, я бы променял одно на другое, но в футболе тебе не приходится выбирать".



"В 2006 году мы достигли финала Лиги Чемпионов, выбив из турнира "Реал", который обладал классной командой, и "Ювентус", который не забил нам ни гола".



"А в финале мы остались вдесятером уже спустя несколько минут. Так что больше всего я жалею, что не выиграл Лигу Чемпионов в 2006 году. Победа увенчала бы тот период и то поколение, которое заслуживало ее".



"Однако этому не суждено было случиться, и остается смириться", — сообщил Венгер talkSPORT.



В отдельном интервью The Guardian 70-летний француз также попытался проанализировать, что пошло не так в том матче в Париже.



"Я задавал себе этот вопрос кучу раз. Возможно, мне просто стоило сыграть с двумя центральными защитниками в заключительные 13 минут, когда мы уступали 2:1".



"Больше всего я жалею, потому что в том году мы победили "Реал" с Зиданом и Роналдо, мы победили "Ювентус" с Ибрагимовичем, Трезеге и Виейра".



"Мы достигли финала, не пропустив ни гола в плей-офф против этих команд. А когда ты весь матч играешь вдесятером, ты знаешь, что заключительные 20 минут будут сложными, особенно против команды вроде "Барселоны". Однако мы имели два момента, чтобы забить второй гол, и не воспользовались ими".



"Так что это смешанные ощущения. Каждое поражение западает мне в душу. И следует думать не "что я должен был сделать?", а "что я мог сделать?" — поведал Венгер.



