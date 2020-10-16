"Арсенал" собирается оставить Озила вне заявки на Премьер-Лигу
"Арсенал" собирается оставить зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю полузащитника Месута Озила вне своей заявки на Премьер-Лигу.
Как известно, Озил не играет за "Арсенал" уже более семи месяцев. Месут сознательно решил не уходить с "Эмирейтс" в летнее трансферное окно, и теперь ему приходится иметь дело с последствиями.
"Канониры" не заявили Озила на Лигу Европы, а теперь, утверждает Daily Mail, главный тренер лондонцев Микель Артета собирается лишить Месута и возможности играть в Премьер-Лиге. Фактически 31-летний немец сможет отдыхать минимум до января.
В срок до следующего вторника, 20 октября, "Арсенал" должен подать свою заявку на Премьер-Лигу из 25 игроков, из которых иностранными могут быть 17, и в данный момент у Артеты есть два лишних легионера. По всей видимости, компанию Озилу на обочине составит греческий защитник Сократис Папастатопулос.
"Он (Озил) не единственный, кто не был заявлен на Лигу Европы. Это было сложное решение для меня. Им тяжело осознавать, что они не смогут принимать участия в матчах".
"Мне это совершенно не нравится, но, к сожалению, на то была необходимость, учитывая избыток иностранных игроков".
"Он должны уважать это решение, стараясь как можно лучше тренироваться и помогая команде изо всех сил, а там посмотрим", — сообщил Артета.
16.10.2020 08:00
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