Игало готов помочь "Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало напомнил о себе и заявил, о готовности помочь команде.
К выездному матчу Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу "красные дьяволы" подходят без Антони Мартиаля, который приступает к дисквалификации, и без Эдинсона Кавани, который все еще находится на самоизоляции.
В сложившейся ситуации главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может довериться Игало, который все свои 12 последних матчей в Премьер-Лиге сыграл, выходя на замену. И Игало готов к этой ответственности.
"Я всегда готов. Когда бы тренер ни призвал меня, я всегда стараюсь изо всех сил на тренировках, упорно работаю и жду своего шанса — чтобы использовать его".
"Надеюсь, я просто продолжу упорно трудиться каждый день. Я хочу приезжать на тренировочную базу каждый день и стараться изо всех сил. А когда тренер будет нуждаться во мне, я выйду и покажу свою лучшую игру", — сообщил Игало официальному веб-сайту "Юнайтед".
16.10.2020 07:00
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