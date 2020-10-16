Игало готов помочь "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало напомнил о себе и заявил, о готовности помочь команде.

К выездному матчу Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу "красные дьяволы" подходят без Антони Мартиаля, который приступает к дисквалификации, и без Эдинсона Кавани, который все еще находится на самоизоляции.



В сложившейся ситуации главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер может довериться Игало, который все свои 12 последних матчей в Премьер-Лиге сыграл, выходя на замену. И Игало готов к этой ответственности.



"Я всегда готов. Когда бы тренер ни призвал меня, я всегда стараюсь изо всех сил на тренировках, упорно работаю и жду своего шанса — чтобы использовать его".



"Надеюсь, я просто продолжу упорно трудиться каждый день. Я хочу приезжать на тренировочную базу каждый день и стараться изо всех сил. А когда тренер будет нуждаться во мне, я выйду и покажу свою лучшую игру", — сообщил Игало официальному веб-сайту "Юнайтед".