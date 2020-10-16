Осьминог из Ганы

"Арсенал" длительное время готовил трансфер Томаса Партея и, наконец, сумел подписать полузащитника, который заинтересовал скаутов лондонского клуба еще в 2014 году. Микель Артета надеется, что ганский "Осьминог" сумеет стать ключевым игроком в опорной зоне, где у "канониров" наблюдаются проблемы многие сезоноы.

Способность Томаса Партея удивлять и идти на риск никогда не должна вызывать сомнения. В 2011 году, когда он был молодым полузащитником клуба второго дивизиона Ганы "Одомета", он рискнул и перебрался в Испанию для продолжения карьеры, не поставив в известность даже родственников.



Партею предложили просмотр в Испании, но подробностей было очень мало, как и денег для полета в Европу. Отец Томаса, бывший футболист и тренер, продал некоторые вещи, чтобы подготовить документы для возможного переезда, но само решение полететь в Испанию было принято Томасом спонтанно. Он прибыл в столицу Ганы Аккру для оформления документов, а затем решил лететь на просмотр незамедлительно.



"Никто из моей семьи ничего не знал о моем намерении, потому что это могло бы вызвать некоторые проблемы", — вспоминает Томас. "Я решил отправиться в путешествие, никому ничего не сказав".



Партею повезло — он попал на просмотр в "Атлетико" и впечатлил тренеров, но в момент, когда Томас решился на поездку в Испанию, он не представлял как сможет вернуться назад, если что-то пойдет не так, как он планировал. Его переход за 45 миллионов фунтов в "Арсенал" был куда менее тайным — "канониры" вели игрока длительное время, а согласие на переход полузащитник дал еще в прошлом году. Партей мог наблюдать за матчами "Арсенала", понимая, что рано или поздно присоединится к лондонской команде.



В апреле 2019 года "Арсенал" принимал представителей Партея на "Эмирейтс" перед четвертьфиналом Лиги Европы с "Наполи". Активность ганца в Северном Лондоне была согласована с "Атлетико", и это говорило, что дальнейшие шаги по трансферу Томаса в "Арсенал" будут формальностью, но оформление сделки затянулось на 17 месяцев.



Основная причина задержки — нежелание "Атлетико" снижать стоимость игрока, а также нехватка денег у "Арсенала" в 2019 году. Тогда менеджером клуба был Унаи Эмери, который посчитал более важной покупку вингера, после чего "канониры" прилично вложились в Николя Пепе. Но когда "Арсенал" принял Артета, Микель ознакомился с досье по Партею и согласился с тем, что такой игрок нужен лондонцам, дав добро на продолжение работы по его вербовке. Цена в 45 миллионов фунтов была прописана в контракте Партея с "Атлетико" в качестве клаусулы, и испанцы не уступили "Арсеналу" ни пенни.



Партей все это время хотел, чтобы трансфер в "Арсенал" случился как можно скорее, так как в "Атлетико" ему не давали возможности проявить все свои лучшие качества. Диего Симеоне видел в Томасе в первую очередь сдерживающего игрока в своей высокоэффективной системе, но сам Партей чувствует, что способен на большее. Микель Артета почти наверняка будет использовать его на более глубокой позиции, оценив тактическую выучку Партея и его игровую дисциплину, привитую Симеоне. Тоас эффективно использует мяч, может выполнить диагональную передачу, имеет большой потенциал в креативной области — способность нанести дальний удар и подключаться к атакам из глубины.



Все эти качества были очевидны для скаутов "Арсенала" еще с 2014 года, когда Партей впечатлил всех, играя на правах аренды за "Альмерию". На тот момент он не был основным игроком "Атлетико", и только в сезоне 2017/18 Томас провел 50 матчей за "матрасников", став важным игроком в команде Диего Симеоне. "Арсенал" чувствует, что получает игрока, который в 27 лет находится на пике формы и физических возможностей. Кроме того, для Артеты важно, что Партей проявил себя лучшим образом в команде, прославившейся своей тактической выучкой и качественной коллективной работой на разрушение.



Важно и то, что Партей по своему характеру — игрок, который легко приспосабливается к коллективу и готов оставаться в тени. В Испании его считали неприхотливым человеком, не требующим особого ухода, с сильной преданностью узкому кругу общения. Его агент Хосе Хименес был наставником Томаса по его прибытии в Мадрид, и Партей ни разу не испытал желания перейти под начало более влиятельного агента. Подобная преданность у профессиональных футболистов встречается нечасто.



Терпение окупилось, и сейчас Томас сможет присоединиться к команде, которую знает очень хорошо. Технический директор "Арсенала" Эду сказал на презентации Партея, что Томас как будто был членом коллектива уже давно, а сам ганец чувствовал себя комфортно на базе клуба, где успел побывать не раз за последние годы. В Мадриде у Партея был относительно скромный контракт, потому он должен быть доволен зарплатой в 230 тысяч фунтов в неделю в Лондоне. В конце концов в этой сделке все получили то, что хотели — возможно, даже "Атлетико".



На руке у Томаса красуется татуировка с осьминогом, напоминающая о временах, когда он получил необычное прозвище. "Я всегда говорил, что, если бы я был животным, это был бы осьминог", — говорит Партей. "Помню, когда я был в "Альмерии", меня начали называть осьминогом, потому что я перехватывал много мячей".



Именно в "Альмерии" Томас сумел заявить о себе и доказать Диего Симеоне, что может быть частью основной обоймы в "Атлетико". Вера в себя, которая привела Партея в Мадрид, была высечена на холмах Восточной Ганы, где он рос с восемью братьями и сестрами, наблюдая с отцом за трансляциями Премьер-Лиги и Ла Лиги по телевизору. Джейкоб Партей был неплохим футболистом-любителем, и часто брал Томаса на свои тренировки.



"Для него это прекрасное чувство — то, что я смог осуществить его мечту", — говорит Томас. "Мы всегда думали о футболе. Он советовал мне заниматься футболом серьезно, а также — не пропускать школу. По выходным ранним утром он уводил нас в горы — мы там прыгали, веселились, но с нами всегда был мяч. Мой отец был моим первым тренером".



Томас знает о трудностях, которые подстерегают игроков, которые начинают свою карьеру в низших дивизионах, потому вместе со своим агентом Хосе Хименесом и двумя другими игроками купил долю в клубе четвертого дивизиона испанской лиги "Алкобендас". В апреле Партей вмешался и выплатил зарплату игрокам, чтобы те не дожидались государственной поддержки во время кризиса, связанного с COVID-19.



"Мы знали, что им просто не на что будет жить, если мы не выплатим им зарплату. Им было не на кого рассчитывать, кроме нас. Они играют в нашей команде, потому нам нужно было позаботиться об их зарплате, как о средствах для существования их семей". Такой подход к управлению клуба во многом отличается от стратегии нового клуба Партея, сократившего без выходных пособий десятки сотрудников.



В родные края Партей охотно наведывается во время международных пауз, сыграв уже 30 матчей за сборную Ганы и забив в них 10 голов. В квалификации к ЧМ-2022 Партей получил статус вице-капитана национальной команды, а в 2018 и 2019 признавался Игроком Года в Гане. Сейчас же Партей стал еще и самым дорогим игроком в истории ганского футбола.



Деньги, отданные за полузащитника "Атлетико" "Арсеналом", намекают на то, что Артета видит Партея ключевым исполнителем в команде, которую он начал строить чуть менее года назад. Качественный опорный полузащитник был нужен "канонирам" уже давно, и те полумеры, которые предпринимались ранее, не дали нужного эффекта. Сейчас "Арсенал" принял назревшие меры и получил того игрока, которого в команде хотели видеть давно. Но Томас Партей не выглядит человеком, которому будет некомфортно с давлением и ответственностью на новом месте — он идеально подходит для Премьер-Лиги по физическим характеристикам, а опыт игры в одной из самых продвинутых по части тактики команд обязательно поможет ему в "Арсенале".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru