Куртуа пошутил над Бэйлом

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа пошутил над вингером Гаретом Бэйлом по поводу возвращения того в "Тоттенхэм".

Не найдя общего языка с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, в это трансферное окно Бэйл вернулся к "шпорам" на правах аренды.



Куртуа отказывается обсуждать отношения Бэйла и Зидана, но, будучи экс-игроком "Челси", не может подколоть Гарета по поводу выбора клуба.



"Разговоры Бэйла с тренером — это личное. Я не знаю, каковы были его мысли, но каждый сам принимает свои решения".



"У меня хорошие отношения с Гаретом, и я желаю ему удачи в этом году, хотя он и не будет играть за хорошую команду в Лондоне".



"Он отличный игрок", — сообщил Куртуа El Larguero.