Куртуа пошутил над Бэйлом

Тибо Куртуа и Гарет Бэйл Голкипер "Реала" Тибо Куртуа пошутил над вингером Гаретом Бэйлом по поводу возвращения того в "Тоттенхэм".

Не найдя общего языка с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, в это трансферное окно Бэйл вернулся к "шпорам" на правах аренды.

Куртуа отказывается обсуждать отношения Бэйла и Зидана, но, будучи экс-игроком "Челси", не может подколоть Гарета по поводу выбора клуба.

"Разговоры Бэйла с тренером — это личное. Я не знаю, каковы были его мысли, но каждый сам принимает свои решения".

"У меня хорошие отношения с Гаретом, и я желаю ему удачи в этом году, хотя он и не будет играть за хорошую команду в Лондоне".

"Он отличный игрок", — сообщил Куртуа El Larguero.


Метки Бэйл, Куртуа, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2020 00:05

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  1. mikkiynwa 16.10.2020 00:06 # mikkiynwa
    Куртуа тонко намекнул, что тоже съебался с говно команды с Лондона.

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