"Вест Бромвич" купил Карлана Гранта

"Вест Бромвич" объявил о приобретении нападающего "Хаддерсфилда" Карлана Гранта. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, два клуба ударили по рукам в среду вечером, что ознаменовало успешный конец длившихся более месяца переговоров.



Остальное оказалось формальностью. Пройдя медобследование, Грант заключил с "Вест Бромвичем" контракт до 2026 года.



В лице 23-летнего англичанина "дрозды" получили игрока, который забил 19 голов за "Хаддерсфилд" в прошлом сезоне Чемпионшипа, в том числе один в матче на "Хоторнс".



А вообще, Грант является воспитанником "Чарльтона", за который он забил 21 гол в 90 матчах, прежде чем в январе 2019 был продан "терьерам" за 2 млн. фунтов.