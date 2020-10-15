Футбольная Лига отказалась от финансовой помощи Премьер-Лиги

Футбольная Лига отказалась взять беспроцентный кредит Премьер-Лиги в 50 миллионов фунтов на преодоление коронавирусного кризиса.

Во время состоявшейся накануне видеоконференции боссов 20 клубов Премьер-Лиги было решено оказать финансовую помощь представителям третьего и четвертого английских дивизионов.



Премьер-Лига решила, что клубы Лиги Один и Лиги Два больше пострадали от остановки прошлого сезона и сохраняющегося запрета для зрителей посещать матчи, нежели Чемпионшип.



"Это просто попытка вызвать раскол между клубами Чемпионшипа и теми, что выступают в Лиге Один и Лиге Два", — сообщил исполнительный директор одного из клубов Чемпионшипа Sky Sports.



Так или иначе, но Футбольная Лига решила проявить "коллективный дух", в официальном заявлении сообщил, что отказывается брать в долг у Премьер-Лиги на предложенных условиях.



При этом Футбольная Лига подчеркивает, что готова к продолжению диалога с Премьер-Лигой о мерах поддержки — но при соблюдении интересов всех 72 клубов трех низших дивизионов.